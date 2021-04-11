«الدولي للتمويل»: الرقمنة تدعم نمو الإمارات

أكد «المعهد الدولي للتمويل» أن الإمارات تعاملت على نحو جيد للغاية مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي «كوفيد 19»، موضحاً أن آفاق اقتصاد الإمارات تبدو واعدة في العام الجاري وما بعده نتيجة عدة عوامل، ومنها البرنامج النشط الذي تتبناه الدولة لنشر اللقاحات بين السكان و«الرقمنة» والمحفزات المالية التي أعلنتها الحكومة بشكل متتابع من مارس 2020 وحتى الآن لدعم الاقتصاد في مواجهة الجائحة. وأشار إلى توافر محركات جديدة للنمو الاقتصادي في الأعوام المقبلة، وفي مقدمتها التقنية، وبصفة خاصة التجول الرقمي، والتي تتبناها الإمارات على نطاق واسع، وستضطلع بدور محوري في تعزيز الآفاق الاقتصادية الإيجابية لاقتصاد الإمارات. (دبي - سيد صالح)

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