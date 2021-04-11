إدراج مزدوج لشركة تكنولوجيا إندونيسية في أسواق الخليج نهاية 2021

المصدر: دبي-البيان

وقعت شركة «لوتاه غلوبال كابيتال»، وهي شركة خدمات استشارية مالية خاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، مذكرة تفاهم مع شركة «هيريتيج أمانة الدولية»، وهي شركة استشارات استثمارية مرخصة من قبل سلطة الخدمات المالية الإندونيسية، وذلك لبحث إمكانية الاكتتاب العام، والإدراج المزدوج لشركة تكنولوجيا إندونيسية في أسواق البورصة الخليجية، بحلول نهاية عام 2021.

وتعمل مذكرة التفاهم، التي وقّعها كل من ليم ساي تسونغ، الرئيس التنفيذي لشركة «لوتاه غلوبا كابيتال»، وسالينا نوردين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «هيريتيج أمانة الدولية»، على خلق فرص واعدة بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وعلى تلبية المصالح الاستثمارية المتزايدة بين دولة الإمارات وإندونيسيا، والتي تم تأكيدها من خلال إعلان دولة الإمارات أنها ستستثمر 10 مليارات دولار في صندوق الثروة السيادي الإندونيسي.

يشير النشاط الاستثماري المخطط له في أسواق الأسهم الخليجية إلى عودة الأعمال الدولية إلى ما كانت عليه قبل جائحة «كورونا» وزيادة ثقة المستثمرين، حيث أدت أزمة (كوفيد 19) إلى تقليل عدد إصدار الاكتتابات العامة في 2020 إلى 7 مع عائدات بلغت 1.8 مليار دولار، مقارنة بـ12 في عام 2019، وعائدات وصلت إلى 29 مليار دولار، حيث كان 25.6 مليار دولار من الاكتتاب العام لشركة «أرامكو» السعودية، وهو الأعلى في سوق الأسهم في العالم.

وقال ليم ساي تسونغ، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه غلوبا كابيتال: «توفر الإمارات بيئة جاذبة وتنافسية في ظل وجود مراكزها المالية العالمية الراسخة والحيوية، والموقع الجغرافي المتميز في وسط الأسواق المالية الآسيوية والغربية، ونظامها القانوني القوي، الذي يتبع مبادئ الشريعة، وقطاعها المصرفي الإسلامي النشط، بالإضافة إلى مجموعتها الواسعة الأدوات المالية والصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».

وقالت سالينا نوردين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هيريتيج أمانة الدولية: «من خلال دمج فهمنا العميق لثقافة الأعمال الإندونيسية بتاريخ شركة لوتاه العريق، سنتمكن معاً من خلق فرص عالمية واعدة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من شأنها أن تمثل قيمة مضافة».

وهنأ إيغي هارومان آشين، الأمين العام للمجتمعات الاقتصادية الإسلامية في إندونيسيا (MES)، شركة هيريتيج أمانة الدولية، ورحب بالجهود المشتركة، التي تبذلها مع شركة لوتاه غلوبال كابيتال، لتعزيز العلاقات في مجال الإدراج المالي المتوافق مع الشريعة الإسلامية بين منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واعتبر هذا التعاون خطوة جاءت في الوقت المناسب، ذلك أنها تتماشى مع استكمال المجتمعات الاقتصادية الإسلامية في إندونيسيا خطتها القادمة، لإطلاق مؤشر الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال شهر رمضان 2021.

حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم كارتيكا كاندرا نيجارا، القنصل العام لجمهورية إندونيسيا في دبي، وعبد الله الكعبي، رئيس الشؤون السياسية والاقتصاد والإعلام في سفارة دولة الإمارات لدى إندونيسيا.

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