«الاتحادية للضرائب» و«اقتصادية الشارقة» تنظمان ورشة العمل الضريبية للمصنعين

المصدر: الشارقة-البيان

عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ورشة العمل الثانية الموجهة لمستثمري القطاع الصناعي، تم خلالها استعراض الإطار التشريعي للنظام الضريبي بالدولة، وتسليط الضوء على التشريعات والإجراءات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، والدور الذي تقوم به الهيئة فيما يتعلق بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية، استناداً لأفضل المعايير لتشجيع ومساندة الخاضعين للضريبة للامتثال الضريبي.

وتم خلال ورشة العمل التي عقدت عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد استعراض الإجراءات المستمرة التي تقوم بها الهيئة لتبسيط الإجراءات الضريبية المتعلقة بالتسجيل وتقديم الإقرارات، سداد الضرائب المستحقة وعمليات الاسترداد، عبر قنوات متنوعة من خلال منظومة الدرهم الإلكتروني، وباستخدام رقم «جي آي بان» «GIBAN» عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «UAEFTS» بإجراءات إلكترونية تتميز بالسهولة والسرعة.

وقام خبراء الهيئة الاتحادية للضرائب بتقديم توضيح حول الأخطاء الشائعة وسبل تجنبها، وأدوات التوعية الضريبية العديدة التي توفرها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، كما قام الخبراء بالإجابة على جميع استفسارات المشاركين، وتم التأكيد على ضرورة توخي الدقة خلال تنفيذ الإجراءات الضريبية.

وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن الدائرة ماضية في تطبيق استراتيجية التعاون والعمل مع شركائها لتقديم خدماتها وفقاً لأرقى الممارسات العالمية، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة القطاع الصناعي الوطني باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية، وحث المتعاملين بمختلف فئاتهم إلى الاستفادة من الخدمات التي توفرها الدائرة بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية.

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي امس أن هذه الورشة جاءت في إطار جهود الهيئة لرفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال، والتواصل المستمر مع العاملين في جميع الأنشطة الاقتصادية لإحاطتهم علماً بمستجدات الإجراءات الضريبية، والتعرف على آرائهم ومعالجة أي عقبات قد تواجههم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية بسهولة ويسر، وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق.

وأكدت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حرص الدائرة على دعم الصناعات المحلية التي تتطلع إلى حماية مستحقاتها التجارية وضمان استمرارية أعمالها ونموها في ظل الظروف الراهنة.

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