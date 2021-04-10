«سيدات أعمال عجمان» يسوّق منتجات عضواته في «أسواق عجمان»

المصدر: عجمان- البيان

وقع مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان، مذكرة تفاهم مع جمعية أسواق عجمان التعاونية، بهدف توفير منصة تسويقية في فروع الجمعية لمنتجات سيدات الأعمال عضوات المجلس والحاصلات على رخصة «بدايات».

وقع مذكرة التفاهم «عن بُعد»، الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وسامي محمد شعبان المدير العام لجمعية أسواق عجمان التعاونية.

ونصت مذكرة التفاهم على المشاركة بمبادرة رفوف في جمعية أسواق عجمان التعاونية، مع التزام العضوات المشاركات في المبادرة بالمعايير والشروط الخاصة لعرض المنتج، وتقديم المستندات الرسمية المطلوبة.

كما نصت على توفير مساحات عرض للمنتجات في فروع الجمعية الرئيسية، وإعفاء صاحبات الأعمال من رسوم التسجيل مع توفير الجمعية للدعاية الخاصة بمنتجات السيدات، وغيرها من الخدمات والمميزات المرتبطة بالعرض والتسويق والبيع.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة أن مجلس سيدات أعمال عجمان حريص على تنويع قنواته التسويقية لخدمة عضواته، وزيادة مبيعاتهن، وتشجيعهن على تنمية استثماراتهن، مشيرة إلى أهمية مذكرة التفاهم ودورها في فتح منصة تسويقية مهمة في واحدة من أهم منافذ بيع التجزئة بإمارة عجمان.

وأثنت على جهود جمعية أسواق عجمان التعاونية باعتبارها داعماً أساسياً للمبادرات الاجتماعية، وجهة رائدة في استقرار أسعار المنتجات الاستهلاكية، موضحة أن التعاون بين المجلس والجمعية قائم وفعال منذ إطلاق مبادرة رفوف، ليتوج بتوقيع مذكرة التفاهم وزيادة حجم التعاون القائم.

من جانبه أكد سامي شعبان أن جمعية أسواق عجمان التعاونية حريصة على تقديم خدمات مجتمعية رائدة، تتماشى مع أهداف ورؤية الجمعية، وأشار إلى أن مجلس إدارة الجمعية يؤكد أهمية تنويع الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، بهدف توفير خدمات ذات قيمة مضافة لمجتمع الإمارة، إلى جانب تنويع آليات التسوق الإلكتروني، واعتماد أفضل الممارسات لخدمة العارضين والمتسوقين بشكل عام.

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