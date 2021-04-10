«بلتون»: إطلاق عقود مستقبلية بسوق دبي يخلق فرصاً جديدة للمستثمرين

المصدر: دبي – البيان

قال بنك الاستثمار «بلتون»، إن قيام سوق دبي المالي يإطلاق ثلاثة عقود أسهم مستقبلية جديدة يعتبر خطوة إيجابية تخلق فرصاً جديدة للمستثمرين الحاليين والمحتملين.

وذكرت بلتون فى مذكرة بحثية حصلت «البيان» على نسخة منه: «نرى هذه الأنباء إيجابية، حيث سيؤدي توسيع عقود الأسهم المستقبلية بسوق دبي المالي لاتساع نطاق المنتجات المتداولة التي توفرها أسواق الأسهم الإماراتية».

وأعلن سوق دبي المالي عن خطته لتوسيع منصة تداول الأسهم المستقبلية من خلال إطلاق ثلاثة عقود أسهم مستقبلية جديدة، وهي الإمارات للاتصالات المتكاملة دو (بوزن 11.6% في مؤشر سوق دبي العام)، أرامكس (بوزن 3.3% في مؤشر سوق دبي العام)، العربية للطيران (بوزن 3.3% في مؤشر سوق دبي العام)، وذلك ابتداءً من 18 أبريل 2021، مما يتفق مع استراتيجية السوق لتنويع وتعزيز الفرص الاستثمارية. سوف تمتد آجال العقود الجديدة إلى شهر وشهرين وثلاثة شهور.

وأضافت «بلتون»، أن هذه العقود تعزز خطة سوق دبي المالي لتوسيع نطاق العقود، ومن ثم خلق فرص جديدة للمستثمرين الحاليين والمحتملين، مؤكدةً أن توسيع نطاق العقود المستقبلية سيساعد على رفع مستويات السيولة لسوق دبي المالي.

وفي أكتوبر 2020، أطلق سوق دبي المالي عقود أسهم مستقبلية على أسهم 5 شركات مدرجة هي: بنك الإمارات دبي الوطني (بوزن 23.6 في مؤشر سوق دبي العام)، بنك دبي الإسلامي (بوزن 16.8% في مؤشر سوق دبي العام)، إعمار العقارية (بوزن 14.3% في مؤشر سوق دبي العام)، إعمار مولز (بوزن 4.2% في مؤشر سوق دبي العام)، وإعمار للتطوير (بوزن 1.8% في مؤشر سوق دبي العام). بلغ إجمالي قيمة تداول العقود المطروحة 57 مليون درهم (15.5 مليون دولار) تمثل قيمة تداول 184.3 ألف عقداً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز