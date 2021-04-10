بدء ترشح المبدعين لجوائز الإعلام السياحي العربي 2021

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلن المركز العربي بدء ترشح الإعلاميين والمبدعين العرب لـ «جوائز الإعلام السياحي العربي» لعام 2021، والتي تأتي ضمن رسالة المركز ورؤيته الاستراتيجية لتحفيز وتكريم الأشخاص والهيئات السياحية والإعلامية العربية التي تسعى للتميز والتنافس والإبداع، والوصول إلى الأهداف الاستراتيجية لتحفيز المبدعين العرب في الإعلام السياحي.

وأقرت اللجنة الخاصة بالجوائز فئات التنافس وعددها 12 فئة، وذلك للعام 13 على التوالي ومواعيد استقبال أسماء المرشحين حتى 10 مايو 2021، وكذلك أقرت اللجنة نظام اختيار الفائزين هذا العام بعد انتشار جائحة كورونا وما يمر به القطاع السياحي العربي من أزمات ناتجة عن الإغلاق وفرض قيود السفر.

وتتكون اللجنة الأكاديمية المتخصصة من إعلاميين وأساتذة متخصصين بالسياحة العربية والإعلام ينتمون إلى مختلف الدول العربية.

من جانبه حدد حسين المناعي، رئيس المركز العربي للإعلام السياحي، أهداف الجوائز هذا العام، والتي تتلخص في أهمية التواصل وتشجيع الحوار وتبادل الآراء بين وسائل الإعلام السياحي العربي والعالمي وخصوصاً في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب الجائحة، لافتاً إلى أهمية تكريم المبدعين لإنجازاتهم المتميزة رغم تداعيات «كوفيد 19».

وأشار خالد ال دغيم، رئيس جمعية الإعلام السياحي بالسعودية، إلى ضرورة تعظيم مهارات وقدرات الإعلاميين المتخصصين في الإعلام السياحي والمنتسبين لقطاع السياحة والعلاقات العامة لمواكبة التغييرات التي حدثت جراء انتشار فيروس كورونا في العالم.

وحدد الدكتور عبد القادر هدير عميد كلية السياحة بالجزائر ورئيس لجنة التحكيم فئات جوائز الأوسكار للإعلام السياحي العربي 2021، وهي كالتالي:-

- أفضل تحقيق صحافي سياحي عن جائحة كورونا.

- أفضل تقرير صحافي سياحي عن جائحة كورونا.

- أفضل حوار صحافي سياحي مع مسؤول سياحي عربي.

- أفضل برنامج تلفزيوني سياحي عربي قدم حلقة أو حلقات عن آثار الجائحة.

- أفضل موقع إلكتروني نشر تغطيات حية عن تداعيات جائحة كورونا.

- أفضل جولة افتراضية للوجهات السياحية في العالم العربي في ومن كورونا.

- أفضل برنامج إذاعي سياحي عربي عكس تأثير الجائحة على السياحة العربية.

- أفضل قناة سياحية عربية على منصة اليوتيوب.

- أفضل محتوى سياحي على موقع السناب شات.

- أفضل لقطة سياحية مصورة في عام 2020.

- أفضل حساب سياحي عربي على منصة الانستغرام.

- أفضل حساب سياحي عربي على منصة الفيس بوك.

ويعد المركز العربي للإعلام السياحي، أكبر مظلة للإعلاميين السياحيين في الوطن العربي، حيث يضم نحو 450 إعلامياً ومهتماً بالسياحة يمثلون نحو 15 دولة عربية، وقد استضافت كل من شرم الشيخ والغردقة ودبي ومسقط والدوحة وصلالة والقاهرة حفلات التكريم الخاصة بالفائزين من عام 2009 حتى عام 2019.

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