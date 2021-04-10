«آفاق الإسلامية للتمويل» تطرح منتجات وأنشطة مبتكرة

المصدر: دبي- البيان

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، كثفت «آفاق الإسلامية للتمويل» من الأنشطة والبرامج الهادفة إلى تعزيز تواصلها مع عملائها، وتوفير المزيد من المنتجات التي تتميّز بفرادتها وتمنحهم فرص الاستفادة من مجموعةٍ واسعة الخدمات التي تشمل الخصومات الحصرية لدى وجهات التسوّق والمراكز الطبية، وتمويل للسيارات، وكذلك المركبات الخاصة بالرياضات المائية، مع خطط سداد ميسّرة، والكثير غير ذلك.

ففي مواكبة الرواج الذي شهدته بطاقات الائتمان البلاتينية الجديدة الخاصة بالسيدات التي أطلقتها «آفاق» في «يوم المرأة العالمي»، أقامت الشركة منصةً ترويجية في «مردف سيتي سنتر» من 1 إلى 3 أبريل، استقطبت مئات السيدات اللواتي جذبتهنّ مزايا هذه البطاقة، والتي تشمل التوفير المذهل والعروض المميّزة لدى مجموعةٍ واسعة من المراكز الطبية ومراكز التجميل، بالإضافة إلى خصومات لدى أبرز الأسماء في عالم المجوهرات، والتقديمات الخاصة والخصومات الحصرية لدى وجهات ومراكز التسوّق داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. كما قدّمت لزائرات هذه المنصة هدايا قيّمة على مدى ثلاثة أيام، وشرحت لهنّ الميزات الفريدة والمتعدّدة التي يستمتعن بها عند استخدام البطاقة الائتمانية البلاتينية الخاصة بالسيدات من «آفاق».

ونظراً للإقبال الشديد الذي شهدته هذه المنصة، أقيمت مجدداً في «مردف سيتي سنتر» من 8 إلى 10 أبريل، حيث أتيح للمزيد من السيدات زيارة المنصة والاطلاع على مزايا البطاقة الائتمانية البلاتينية الخاصة بهنّ، بالإضافة إلى الخدمات والمنتجات المتنوّعة والمتعدّدة التي تقدّمها «آفاق» في أكثر من مجال.

كما شاركت «آفاق» في معرض الإمارات للسيارات والدراجات النارية المعدّلة «كاستم شو الإمارات» الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، من 8 إلى 10 أبريل، والذي يُعتبر من أضخم الفعاليات المتخصصة في تجهيزات السيارات والدراجات النارية المعدّلة في منطقة الشرق الأوسط، ويوفر فرصةً فريدة ينتظرها الزوّار وهواة السيارات والدراجات النارية وتعديلاتها للاطلاع على أحدث ما تقدّمه الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في هذا المجال.

وانفردت «آفاق» بطرحها برنامج تمويل المركبات الترفيهية في هذا المعرض، وهو برنامج «كارافان فاينانس» الذي يوفّر الحرية والمرونة والاستقلالية للجميع لعيش أسلوب حياة ترفيهي مختلف عن تجارب العطلات والسفر وأنماط الحياة المعتادة، كونه يساعد الأفراد على السفر مع العائلة أو الأصدقاء، ويقدّم التمويل اللازم لشراء الدراجات المائية أو «الجت سكي» وغيرها من الركبات الخاصة بالرياضات المائية، مع خيارات تمويل من 10,000 درهم إلى 300,000 درهم إماراتي، لفترة سداد تصل حتى 4 سنوات، وبمعدلاتٍ منخفضة وشروطٍ تنافسية لا مثيل لها.

وشاركت «آفاق» بصفتها الراعي الذهبي للنسخة الثانية عشرة من «بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»، والتي حملت عنوان «الطريق إلى المجد»، من 6 إلى 9 أبريل، واستضافتها «جوجيتسو أرينا» في مدينة زايد الرياضية، وقام راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «آفاق الإسلامية للتمويل» ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس «اتحاد اب رئيس «اتحاد إمارات للجوجيستو»، بتتويج أبطال الحزام الأزرق في هذه البطولة.

وأتت مشاركة آفاق في هذه البطولة الرياضية المميّزة تأكيداً على قيمة التلازم بين مختلف القطاعات في الدولة، ودعماً لهذه البطولة التي يعكس اسمها المكانة التي باتت دولة الإمارات العربية المتحدة تحتلّها على المستوى العالمي، وتأكيداً للشراكة المجتمعية الكفيلة بتعزيز التآزر بين كل القطاعات، والتزاماً بتوجيهات القيادة الحكيمة التي تثبت الأيام صوابيتها وتحقيقها النجاحات المتواصلة والارتقاء بالبلاد إلى مصاف الدول الأولى في منح الإنسان حقوقه وإضفاء أجواء الأمان والاستقرار والازدهار على حياته، ونشر مشاعر السعادة في نفوس شعبٍ تحتلّ دولته المراتب الأولى عالمياً في مؤشر السعادة.

وقال راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لآفاق الإسلامية للتمويل: «كل هذه الأنشطة التي نظمتها «آفاق» أو شاركت فيها، وإطلاقها منتجات وخدمات جديدة، إنما هي دليلٌ على الحيوية التي يتمتّع بها كل العاملين في هذه الشركة، وجهوزيتهم الدائمة لإطلاق أفكارٍ مبتكرة تترجم توجيهات مجلس إدارتها القاضية بالعمل على توفير كل ما من شأنه خدمة الشبكة الواسعة من عملاء «آفاق» وتزويدهم بالخدمات والمنتجات التي ترتقي بأعمالهم وتمنحهم الراحة والأمان في تلبية احتياجاتهم اليومية واختبار أسلوب حياة مختلف، بالإضافة إلى التنافسية التي تتميّز بها خدماتنا ومنتجاتنا. وأجدّد التأكيد أننا سنواصل مسارنا هذا الذي جعلنا الشركة الرائدة في الرائدة في القطاع المالي التي تقدّم منتجاتٍ وخدماتٍ مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة».

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