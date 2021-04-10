تفاهم بين «كينجستون القابضة» و«إنفيرومينا» في مشاريع الطاقة المتجددة

المصدر: الشارقة – البيان

وقعت مجموعة «كينجستون القابضة» إحدى أكبر الشركات المصنعة للمنتجات الكهربائية في قارة آسيا، التي تتخذ من المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مقراً لها، مذكرة تفاهم مع شركة «إنفيرومينا باور سيستمز» العاملة في إمارة دبي، والمتخصصة بتطوير وتوريد وتشغيل حلول الطاقة المتجددة التابعة لشركة iugis، حيث تقضي المذكرة بأن تكون «كينجستون» المورد الحصري للإضاءة لجميع المشاريع، التي تنفذها «إنفيرومينا» في مجال كفاءة الطاقة.

وجرت مراسم توقيع المذكرة في مقر مجموعة «كينجستون القابضة» بهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، من قبل لالو صامويل، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لـ«كينجستون القابضة»، وماريوس غيكاس، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيرومينا» بحضور عدد من مسؤولي الشركتين.

وبموجب المذكرة تتولى مجموعة «كينجستون القابضة» تنفيذ حلول كفاءة الطاقة لمنشآت شركة «إنفيرومينا»، من حيث تقديم حلول خدمات متعددة مثل الإضاءة والتهوية والتبريد، إلى جانب الحلول الهندسية المرتبطة بالمشتريات والمقاولات والتمويل، بهدف تقليل استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل والصيانة، فضلاً عن تعزيز سلامة وأداء المنشآت، ما ينعكس على تحسين الإنتاجية، التي ستوفر على العملاء في استهلاك الطاقة بأنظمة التدفئة والتبريد بنسبة تتراوح من 20 إلى 40%، ومن 50 إلى 90% في أنظمة الإضاءة.

تكامل

وقال لالو صامويل: «نسعى من خلال هذا التعاون مع شركة«إنفيرومينا» إلى تحقيق التكامل النوعي في إطار الحرص المشترك على المساهمة في تعزيز المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مشاريع الطاقة المتجددة والخضراء، من خلال توظيف أحدث التقنيات في مجال الطاقة النظيفة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة، التي تضعها الإمارات في مقدمة أولوياتها».

وأشار صامويل إلى أن المذكرة ستمهد الطريق لتوفير إمكانات هائلة في مجالات كفاءة الطاقة وتقليل البصمة الكربونية، بهدف خفض التكلفة وتحقيق أعلى العوائد على الاستثمار، لافتاً إلى أن التعاون مع شركة «إنفيرومينا» إحدى شركات الطاقة النظيفة الرائدة إقليمياً يعد إضافة نوعية إلى قاعدة عملاء «كينجستون»، التي تضم كبرى المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارات ودول المنطقة مثل: مطار دبي الدولي، ومترو دبي، وإعمار العقارية، وطيران الإمارات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وتواجد أيضاً في العديد من المشروعات الحكومية في المملكة العربية السعودية والكويت وعمان والبحرين والهند.

كفاءة

من جانبه قال ماريوس غيكاس، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيرومينا: «يسرنا توقيع مذكرة التفاهم والتعاون مع شركة تصنيع محلية بهذا الحجم مثل مجموعة «كينجستون»، لتقديم منتجات عالية الجودة كجزء من برنامجنا المصمم لكفاءة الطاقة، والتي ستمكننا من المساهمة في مسيرة التطور المتميزة بقطاع الطاقة المتجددة، التي تشهدها دولة الإمارات، كما يعد هذا التعاون خطوة مهمة حيث نتطلع إلى إيجاد طرق جديدة لإضافة قيمة نوعية لعملائنا، وإننا على ثقة كبيرة بأهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في التي تقدمها «كينجستون» في مجال الطاقة المتجددة ونثق بقدراتها باعتبارها شركة تحظى بقدرات مثالية تمكننا من تحقيق استراتيجيتنا، كما نتطلع إلى المزيد من تعزيز العلاقات مع المجموعة لفتح آفاق جديدة للعمل المشترك».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز