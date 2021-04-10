مجموعة بن حم تبحث تعزيز فرص الاستثمار في المغرب

المصدر: الرباط – البيان

قام الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم بزيارة إلى سفارة الدولة في الرباط وذلك خلال جولته في المغرب الشقيق لمتابعة سير الأعمال المتعلقة بمشاريع مجموعة بن حم في المغرب الشقيق، وكان في استقبال الشيخ مسلم لدى وصوله إلى السفارة سفير الدولة في الرباط سعادة العصري سعيد أحمد الظاهري، رافقه خلال الزيارة الشيخ الدكتور مبارك بن سالم بن حم العامري رئيس مشاريع بن حم، الشيخ أحمد بن مسلم بن حم مدير عام مجموعة بن حم.

واستعرض الشيخ مسلم أمام السفير آخر مستجدات مشاريع واستثمارات مجموعة بن حم داخل المغرب منها المشروع الذي يقع على شارع محمد الخامس في الرباط ويتكون من مركز تجاري كبير يضم أفخم الماركات العالمية بمساحة تقدر بـ 22 ألف متر مربع ويتصل المركز التجاري بفندق من فئة خمسة نجوم، وأكد بن حم بأن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني الموضوع لها.

وتابع الجانبان البحث في سبل تعزيز فرص الاستثمار في مجال زراعة النخيل في المغرب.

وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم بأن المجموعة هي أول من أدخل مشروع إكثار النخيل بزراعة الأنسجة الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي الذي بدأ في بداية الثمانينات بالشراكة مع (توايفورد) البريطانية التي تعمل في المجال نفسه، وحقق نتائج جيدة استأنس لها المغفور له الشيخ زايد حيث تميز بالإكثار السريع لأي صنف من أصناف النخيل المرغوبة ذات المواصفات الجيدة، وتوفير شتلات خالية من الآفات المرضية والحشرية وبهذا يمكن الحد من انتشار آفة سوسة النخيل الحمراء، إضافة إلى أن الشتلات المكثرة نسيجياً تكون متماثلة في الحجم والشكل وهذه ميزة إيجابية مهمة في إنشاء البساتين الحديثة، وكذلك عمل المشروع على توفير شتلات النخيل على مدار السنة، وحفظ الصفات الوراثية لفترة طويلة إضافة إلى إمكانية نقل الشتلات بين الدول بسهولة لكون النباتات المنتجة خالية من الآفات الزراعية ولكونها صغيرة الحجم.

وفي سياق متصل قام الشيخ الدكتور مبارك بن سالم بن حم العامري رئيس مشاريع بن حم بزيارة إلى محافظة بنسليمان التقى خلالها بسمير اليزيدي، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز فرص الاستثمار المشترك وخاصة فيما يتعلق بمزارع الخيول وتربيتها، وتناول اللقاء استعراض جهود الدولة في تربية وإنتاج الخيول العربية الأصيلة وإحياء أنشطتها المصاحبة

وتوصل الجانبان إلى اتفاق يقضي باستثمار الشيخ مبارك بن حم في إنشاء مزرعة لتربية وإنتاج الخيول العربية الأصيلة، ومن جانبه شكر محافظ بنسليمان بن حم على ثقته وأثنى على اهتمامه بالاستثمار في المحافظة مؤكداً أن العلاقات الإماراتية المغربية متجذرة تاريخية قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك بما يخدم مصالح الطرفين.

من جانبه أشاد سعادة سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المغرب بهذه الجهود التي تبذلها مجموعة بن حم سعياً إلى ترسيخ أواصر الصداقة والروابط التاريخية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين مما يساهم في تعزيز فرص الاستثمار المتبادل بين الإمارات والمغرب

وفي ختام الزيارة شكر الشيخ مسلم بن حم العامري سعادة سفير الدولة لدى المغرب على حفاوة الاستقبال متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في خدمة الوطن مضيفاً «إن غرس القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحكمته، كانت في إقامة علاقات متينة مع جميع الدول قائمة على أساس الاحترام المتبادل، حتى تبوأت دولة الإمارات مكانة مرموقة بين الأمم لسياستها الحكيمة والمتوازنة، ووقوفها الدائم إلى جانب الحق والعدل».

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