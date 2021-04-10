«سلوانا دايمون» الإماراتية تفوز بأكبر عقد في جنوب السودان بـ 5 مليارات دولار

المصدر: دبي – البيان

نجحت مجموعة «سلوانا دايمون جروب» الإماراتية في الفوز بعقد بقيمة 5 مليارات دولار لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية ضمن الخطط التنموية لحكومة جنوب السودان للنهوض بمستوى الخدمات فيها خلال السنوات العشر المقبلة.

وتم السبت في دبي توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين «سلوانا دايمون»، وشركة «أموك» للاستثمار ومقرها جوبا في جمهورية جنوب السودان، تقوم الشركة الإماراتية ومقرها دبي بمقتضاه بتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية التنموية في جنوب السودان في مجال البنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات والزراعة والأغذية خلال السنوات العشر المقبلة بإجمالي استثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار.

شهد توقيع الاتفاقية الشيخ فراس أبو هديب رئيس مجلس إدارة مجموعة «سلوانا دايمون جروب» وكور ديلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان ومؤسس شركة «أموك» بحضور الشيخ ناصر بن سلطان بن ماجد القاسمي الشريك المؤسس «لسلوانا دايمون جروب».

وخلال حفل التوقيع على الاتفاقية في دبي قال كور ديلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان: إن دولة الإمارات عامة نموذج يحتذى في التنمية الشاملة على مدى 50 عاماً هي عمر الدولة التي تأسست على يد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، وإخوانهما حكام الإمارات المؤسسين، رحمهم الله جميعاً.

وأضاف: إن إمارة دبي على وجه الخصوص تتواصل فيها حركة التنمية في كل القطاعات الاقتصادية إلى جانب حركة العمران والبناء والتي جعلتها المدينة العالمية الأولى، ومن ثم نرى أن اتفاقية التعاون مع شركات من الإمارات عامة وإمارة دبي خصوصاً سوف يثمر في بناء دولة جنوب السودان التي تسعى إلى تنمية شاملة، مشيراً إلى أن التعاون مع «سلوانا دايمون جروب» سيوفر علينا الكثير من خطوات الطريق اللازمة لتحقيق تلك التنمية خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال الشيخ فراس أبو هديب: إن المجموعة تسعى من خلال أذرعها الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة أن تتعاون مع الدولة الشقيقة جنوب السودان في إقامة عدد من المشاريع تتضمن إنشاء طرق حديثة وإقامة مشاريع للبنية التحتية وخدمات في قطاعات الصحة والاتصالات والمطارات وتكنولوجيا المعلومات بأحدث الوسائل العلمية العالمية، ومن ثم فنحن نسعى إلى استثمار خبراتنا لدعم أشقائنا في جنوب السودان.

وأضاف أبوهديب: إن الاتفاقية تأتي في إطار المشاركة في تحقيق توجهات دولة الإمارات ورؤى قيادتها الرشيدة في بناء أواصر التعاون مع كل الشعوب والدول وفق مبادئ راسخة تقوم على التعاون المثمر والجدية في الأداء والإتقان في العمل لما فيه مصلحة الدول التي نعمل بها والتي تحتاج إلى تنمية وتطوير في بنيتها الأساسية.

وأشار أبو هديب إلى أن المجموعة تقوم بتنفيذ مشروع زراعي ضخم في مصر هو (مشروع المزارع النموذجية) والذي يعتمد علي التطور التكنولوجي بما فيها النانو تكنولوجي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الصحي، وذلك من خلال إنشاء 100 قرية زراعية نموذجية علي مساحة 50 ألف فدان من الأراضي الصحراوية القريبة من العمران وكل قرية منها تضم مساحة 500 فدان بإجمالي 5 آلاف مزرعة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أبو هديب إن مهمة المجموعة تتمثل في أن تصبح المؤسسة الاستثمارية الأكثر موثوقية في العالم والأكثر مشاركة في جميع القطاعات الموجودة في هذا المجال. حيث يشمل ذلك الاستثمار في مجالات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

ونأمل في المستقبل القريب، أن تكون مجموعتنا ضمن قائمة أكبر المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد أبو هديب أن المجموعة تُدرك أن المستقبل سيعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الثورية والبنية التحتية والعملة الرقمية الحيوية. وعلى هذا الأساس، تستعد الشركة لمواجهة كل التحديات وتحويلها إلى فرصة للنمو والتطور. وتهتدي الشركة في ذلك برؤية تسعى إلى التوصل إلى طريقة منيعة لإدارة تجارة شاملة عبر جميع الصناعات.

من جهة أخرى أعرب أعضاء وفد جنوب السودان عن سعادتهم بتوقيع الاتفاقية مع سلوانا دايمون بعد متابعتهم لأعمال الشركة في كل من جمهورية مصر العربية في مشروع 50 ألف فدان والمشروعات الأخرى للشركة في شمال السودان وماليزيا وساحل العاج وجمهورية أوغندا وتوجو وسابقة أعمالها الكبيرة في كل القطاعات الاقتصادية والتجارية.

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