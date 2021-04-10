«مبادلة» نحو طرح أوّلي لـ «جلوبال فاوندريز»

المصدر: دبي - سيد صالح

بدأت «مبادلة» استعداداتها لطرح أسهم «جلوبال فاوندريز» في اكتتاب عام أولي وأفادت «بلومبيرغ» بأن «مبادلة» أجرت مباحثات أوّلية مع مستشارين محتملين بشأن صفقة الاكتتاب، التي من الممكن أن تصل بقيمة «جلوبال فاوندريز» إلى 20 مليار دولار.

وأوضحت أن «مبادلة» لم تختر الأطراف التي ستضطلع بدور الضامن لصفقة الاكتتاب بعد وأن المباحثات بشأن الصفقة ما زالت في مرحلة مبكرة، ومن الممكن أن تتغير تفاصيل الصفقة.

وكان توماس كولفيلد، الرئيس التنفيذي لدى «جلوبال فاوندريز»، الأمريكية المتخصصة في تصنيع أشباه الموصلات،والمملوكة لمبادلة بالكامل، قد صرح في مقابلة تلفزيونية أجراها مع «بلومبيرغ» الأسبوع الماضي، بأن الشركة تدرس البدائل الاستراتيجية، وأن الجدول الزمني المحدد لطرح أسهم الشركة في اكتتاب عام أولي «كان دوماً في وقتٍ ما من 2020».

وذكرت «بلومبيرغ» أن «مبادلة» كانت من صناديق الاستثمار السيادية القليلة على مستوى العالم التي نجحت في الاستفادة من الفرص التي أتيحت خلال العام الماضي بسبب انتقال الاستثمارات من أسواق إلى أسواق أخرى بسبب تفشي «كورونا».

وأضافت أن «مبادلة» تُجري الآن تجديداً في هيكلها، وترصد رأسمالاً لمضاعفة حجم أصولها إلى نحو نصف تريليون دولار في غضون العقد المقبل في إطار خطة ترمي أن تكون «مبادلة» واحدة من أكبر صناديق الاستثمار السيادية على مستوى العالم.

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