«جلوبال فايننس»: كفاءة برنامج اللقاحات سرّعت تعافي اقتصاد الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

أشادت «جلوبال فايننس» ببرنامج اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» الذي تتبناه حكومة الإمارات منذ يناير الماضي وتهدف من خلاله إلى تطعيم سكان الدولة، موضحةً أن كفاءة البرنامج تحصن «إكسبو 2020 دبي» وتسرّع تعافي اقتصاد الدولة من تداعيات «كوفيد 19».

ونشرت المجلة البريطانية تقريراً أمس على موقعها الشبكي عن قرار الإمارات، وبصفة خاصة دبي، بفتح النشاط الاقتصادي مجدداً بعد إغلاقه فترة العام الماضي في إطار جهود الدولة للحد من تفشي الجائحة موضحةً أن برنامج اللقاحات يُعد ركناً مهماً تعتمد عليه الإمارات في قرارها بشأن فتح النشاط الاقتصادي. وأضاف إن الإمارات تهدف من خلال البرنامج إلى تحقيق هدفها المتمثل بأن تكون منطقة خالية من «كوفيد - 19».

وأشاد التقرير بالمردود الاقتصادي للبرنامج، وأوضح أن البرنامج سيكون بمقام منصة لتعافي اقتصاد الإمارات، كما سيكون مفيداً وله مردود إيجابي هائل في ما يخص «إكسبو 2020 دبي» المُنتَظَر أن تستضيفه دبي بداية من أكتوبر المقبل وحتى أبريل 2022.

وأضافت «جلوبال فايننس» إن مؤسسات اقتصادية عالمية مرموقة تتبنى هذا الرأي الإيجابي نفسه حيال المردود الاقتصادي المتوقع لبرنامج اللقاحات في الإمارات، وأفاد من أبرز هذه المؤسسات ستاندرد أند بورز «إس أند بي» الأمريكية الشهيرة المتخصصة في خدمات التصنيف الائتماني.

وتطرق التقرير إلى القطاع المالي والمصرفي في الإمارات وأشار إلى قوته، وذكر أنه لا يزال مستنداً إلى أرض صلبة، فبنوك الإمارات على سبيل المثال، ما زالت تتمتع برسملة قوية.

وأشاد التقرير بالدور الذي اضطلعت به حكومة الإمارات ممثلة بمصرف الإمارات المركزي في تعزيز قوة القطاع برغم تداعيات الجائحة من خلال سلسلة من التدابير والمحفزات المتتالية التي أعلن عنها المصرف لدعم البنوك وقطاع الخدمات المالية بالدولة في مواجهة هذه التداعيات.

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