«العالمية القابضة» تفاوض على المزيد من الصفقات

المصدر: أبوظبي- الوكالات

قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ «العالمية القابضة»، المدرجة في سوق أبوظبي، إن الشركة ملتزمة باستراتيجية الاستحواذ الخاصة بها مشيراً إلى أنها استثمرت في 36 شركة جديدة خلال العام 2020.

وأوضح شعيب في اتصال مع وكالة «بلومبيرغ»، أن عدد الكيانات التشغيلية ضمن محفظة الشركة ارتفع إلى 97 شركة مبيناً أن الشركة لديها صفقتان إلى 3 صفقات على أساس شهري ومرات تصل إلى 4 صفقات، إضافة إلى أنها تتفاوض على المزيد من الصفقات حالياً.

وأشار إلى أن الشركة كان لديها محادثات مع عدد قليل من شركات الوساطة التي قد تبدأ في تغطيتها في أقرب وقت خلال الربع الجاري.

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