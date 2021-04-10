الأسهم تعزز مكاسبها مع توالي المحفزات وتنامي تفاؤل المستثمرين

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 31.1 مليار درهم معززة بتحسن معنويات المستثمرين مع توالي ظهور محفزات إيجابية على صعيد الاقتصاد الوطني فضلاً عن البدء في تصنيع لقاح «سينو فارم» محلياً.

وارتفع سوق دبي 1% إلى 2582.87 مع نمو أسهم شركات البنوك والعقار والنقل، فيما زاد سوق أبوظبي 1.98% عند 6059 نقطة بالغاً أعلى مستوياته في 16 عاماً مع ارتفاع أسهم الاستثمار والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بنحو 4.87 مليار درهم، منها 4.3 مليارات درهم في أبوظبي و576.5 مليون درهم في دبي، وجرى تداول 1.15 مليار سهم، موزعة بواقع 702.8 مليون سهم في أبوظبي و446.4 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ 20 ألف صفقة.

المنطقة الإيجابية



وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لـ«البيان الاقتصادي»، أن الأسواق المحلية أغلقت للأسبوع الثاني في المنطقة الإيجابية على وقع التفاؤل بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مجابهة تحديات الجائحة، فضلاً عن تسارع عمليات التطعيم في البلاد، الأمر الذي سيسرع من معاودة فتح الأنشطة التجارية بشكل كامل ويعود بالمنفعة على معظم القطاعات ويرفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد.

وأضاف دياب: «يبدو أن المستثمرين على ثقة بأن التعافي قادم وأن أزمة الجائحة تتلاشى تدريجياً مع الإدارة القوية للحكومة في التعاطي مع الأزمة وبرامج التحفيز والمساعدات التي وفرتها للقطاعات المتعثرة، مشيراً إلى إمكانية تراجع نشاط التداول مع دخول شهر رمضان المبارك لكن الأجواء العامة لاتزال إيجابية، في حين ينتظر المستثمرون النتائج المالية للشركات والبنوك المدرجة عن الربع الأول من العام الحالي والذي سيعطي انطباعاً أكثر على مدى تعافيها من الجائحة».

سوق دبي



عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.36% مع نمو «دبي الإسلامي» 1.5% و«الإمارات دبي الوطني» 1.7%، ونما قطاع العقار 1.9% بعد ارتفاع «إعمار العقارية» 2.5% و«إعمار مولز» 2.3% و«داماك» 1.7% فيما انخفض «إعمار للتطوير» 1.18% و«الاتحاد العقارية» 0.7% واستقر «ديار».

وارتفع قطاع النقل 1.95% مع نمو «العربية للطيران» 0.8% و«أرامكس» 3% فيما انخفض «الخليج للملاحة» 2.3%، وتراجع قطاع الاستثمار 0.6% بعد هبوط «دبي للاستثمار» 0.6% و«شعاع كابيتال» 3.6% فيما استقر «سوق دبي المالي».

تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 132.5 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 86.87 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» 56.2 مليون درهم. وحقق «الصناعات الوطنية» أكبر ارتفاع بنسبة 14.5%، تلاه «أرامكس» 3%، ثم «إعمار العقارية» 2.5%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 40.8%، ثم «أملاك للتمويل» 19.3%، تلاه «بي إتش مباشر» 10%.

عمد المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 60 مليون درهم، منها 2.56 مليون درهم للعرب و57.56 مليون درهم للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 60 مليون درهم، موزعة بواقع 34.16 مليون درهم للخليجيين و25.97 مليون درهم للأجانب.

سوق أبوظبي



دعم صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع الاستثمار 31.85% مع نمو «العالمية القابضة» 35% و«الواحة كابيتال» 1.72%، بينما انخفض «إشراق» 6.67%، وارتفع قطاع السلع 0.88% مع صعود «أغذية» 1.23%.

ونزل قطاع البنوك 0.98% مع انخفاض «أبوظبي الأول» 1.51% و«أبوظبي التجاري» 0.49% فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 2.43%، وهبط قطاع العقار 2.36% بعد تراجع «الدار» 2.16% و«رأس الخيمة العقارية» 6.38%. ونزل قطاع الاتصالات 2.09% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وانخفض قطاع الطاقة 1.76% مع نزول «أدنوك للتوزيع» 2% و«دانة غاز» 1% و«طاقة» 2.16%.

هيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 1.08 مليار درهم، تلاه «العالمية القابضة» 988 مليون درهم، ثم «الدار» 895 مليون درهم. وحقق «العالمية القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 35% تلاه «أبوظبي الوطنية للتكافل» 6.56%، ثم «طيران أبوظبي» 5.29%، فيما كان «الوطنية للتكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 11.7%، تلاه «الشارقة للأسمنت» 9.92%، ثم «الخليج للمشاريع الطبية» 9.77%.

واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 213 مليون درهم، موزعة بواقع 24.5 مليون درهم للعرب و188.4 مليون درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 213 مليون درهم، منها 11.1 مليون درهم للخليجيين و201.8 مليون درهم للمواطنين.

المؤسسات



مالت المؤسسات نحو البيع الأسبوع الماضي بصافي استثمار 134.5 مليون درهم، منها 84.4 مليون درهم في دبي، و50 مليون درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 134.5 مليون درهم، موزعة بواقع 84.4 مليون درهم في دبي و50 مليون درهم في أبوظبي.

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