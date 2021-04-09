6 مليارات مبيعات «إعمار العقارية» في الربع الأول

المصدر: دبي- البيان

قال محمد العبّار، العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، أمس إن مبيعات الشركة بلغت 6 مليارات درهم (1.63 مليار دولار) في الربع الأول من العام.

ونقلت قناة «العربية» عن العبار قوله إ ن مبيعات الفترة ذاتها قبل عام كانت 2.5 مليار درهم ووصف الأرقام بالواعدة، قائلاً إن السوق العقارية شهدت تنامياً في الطلب، ولاسيما على الفيلات والمنازل المطلة على البحر.

وأبدى العبار تفاؤلاً حيال العام الحالي مضيفاً أنه يتوقع تعايشاً أفضل مع الجائحة في أنحاء العالم بنهاية الصيف.

وقال في تصريحاته للعربية إن هذا قد يستغرق عاما أو عاما ونصف العام، لكن ثمة مؤشرات إيجابية.

وتابع أن أسعار العقارات في دبي مازالت منخفضة مقارنة مع مناطق أخرى من العام، وتوقع أن يكون تحسن الأسعار تدريجيا على الأرجح.

وقال محمد العبّار إن أسعار الفيلات زادت بين 20 و25 % في الأشهر الخمسة الأخيرة بفضل طلب مرتفع، وتوقع استمرار ذلك.

وعقدت «إعمار للتطوير» أمس، الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية وأعلنت الشركة تحقيقها 2020 مبيعات عقارية بقيمة 6,308 مليارات درهم (1,717 مليار دولار)، وصافي أرباح بقيمة 1,657 مليار درهم (451 مليون دولار)، كما تملك إعمار مشاريع للبيع بقيمة 24,605 مليار درهم (6,699 مليارات دولار) سيتم احتساب إيراداتها، خلال السنوات المقبلة.

وخلال 2020، سلمت «إعمار للتطوير» ما يقارب 4800 وحدة سكنية في مواقع مميزة، مثل دبي هيلز استيت، ميناء خور دبي، وسط مدينة دبي، المرابع العربية وإعمار الجنوب. وحتى ديسمبر 2020، تضمن سجل تسليم المشاريع لدى إعمار أكثر من 47000 وحدة سكنية، وما يزيد على 26000 وحدة سكنية في الإمارات قيد التطوير.

ومن المتوقع أن تقوم الشركة بتسليم أكثر من 6000 وحدة سكنية العام الحالي، عبر مشاريعها الرئيسية في ميناء خور دبي ودبي هيلز استيت ووسط مدينة دبي.

وقال محمد العبار، مؤسس «إعمار العقارية»: «بالرغم من كل الظروف التي نعيشها على مستوى العالم، نستمر في إعمار للتطوير بالالتزام بتسليم مشاريعنا على أكمل وجه، ونضع كل جهودنا في سبيل تحقيق التطور على الدوام وتجاوز حدود التوقعات. ويعود الفضل بكل نجاح نحققه إلى شركائنا وإدارتنا وفريق عملنا، الذين نتخطى معهم كل التحديات ونواصل تحقيق كل ما نصبو إليه».

وأضاف أن العام الحالي 2021 سيشهد تطورات تدريجية على صعيد الأعمال، ونحن في إعمار للتطوير سنكرس كل جهودنا لإكمال مشاريعنا الرئيسية بأسرع وقت، بدعم من الابتكارات، التي تم تحقيقها في عالم الأعمال الرقمي، وباستمرارنا بتبني المستوى العالمي الذي يميز كل مشاريعنا، التي أنجزناها، وتلك التي نعمل على تطويرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز