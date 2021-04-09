«كوليرز إنترناشيونال»: الإمارات تحتفظ بأعلى إشغال فندقي إقليمياً 2021

المصدر: دبي - عمرو عادل

توقعت «كوليرز إنترناشيونال» الكندية للاستشارات، أن تحافظ فنادق الإمارات على صدارتها كأعلى معدلات في نسب الإشغال الفندقي متفوقة على أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2021 وذلك بناء على أداء الشهور الثلاثة الأولى من العام.

وأفادت المؤسسة أمس في تقرير توقعات السوق الشهري لفنادق الشرق الأوسط خلال أبريل 2021، بأن فنادق الدولة حلّت في المراتب الأولى بمتوسط نسب إشغال متوقعة بين 54 و76% في العام الحالي، مسجلةً فارقاً كبيراً في نسب الإشغال بالمقارنة بمدن السعودية والبحرين وعُمان والكويت ومصر والأردن ولبنان.

وبحسب التقرير، الذي يوفر التوقعات المتعلقة بإشغال الفنادق خلال 2021 في 25 سوقاً فرعية من أسواق الضيافة الرئيسية في الشرق الأوسط، تراوحت نسبة الإشغال في فنادق دبي بين 66 و73% وأبوظبي 54% ورأس الخيمة بين 56 و76% والشارقة والفجيرة 57 و54% على التوالي.

وذكرت «كوليرز إنترناشيونال»، أنه مع التقدم في شهور 2021 تواصل العديد من الأسواق في الشرق الأوسط رحلتها نحو التعافي التي بدأت في الربع الرابع من 2020، مع استفادة الجهات الرئيسية العاملة في قطاع السياحة من المتابعة المستمرة للإجراءات المتخذة من قبل الهيئات الحكومية للسيطرة على الجائحة في استشعار مواعيد فتح الأسواق وإغلاقها.

وأضافت أنه مع استمرار تخفيف القيود المفروضة على السفر يمثل النمو المتناسق والخاضع للمراقبة مفتاح التعافي والسبيل المستقبلي لتحسين أداء أسواق قطاع الضيافة في الأسواق الرئيسية.

وارتكزت المؤسسة في إعداد التقرير على التعافي الذي بدأ في الربع الرابع من 2020 والمستمر خلال العام الحالي فيما تضع في اعتبارها حالات إغلاق الفنادق التي قد تطول بسبب تأثير الجائحة، فضلاً عن عدد من المصاعب الاقتصادية الأخرى.

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