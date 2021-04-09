31 مليار درهم مكاسب الأسهم في أسبوع بدعم تفاؤل المستثمرين

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي وربح رأسمالها السوقي نحو 31.1 مليار درهم بدعم التفاؤل وتحسن معنويات المستثمرين، مع توالي ظهور محفزات إيجابية على صعيد الاقتصاد الوطني، فضلاً عن بدء تصنيع لقاح «سينو فارم» محلياً.

وارتفع سوق دبي 1% إلى 2582.87 مع نمو أسهم شركات البنوك والعقار والنقل، فيما زاد سوق أبوظبي 1.98% عند 6059 نقطة بالغاً أعلى مستوياته في 16 عاماً مع ارتفاع أسهم الاستثمار والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بنحو 4.87 مليارات درهم، منها 4.3 مليارات في أبوظبي و576.5 مليوناً في دبي، وجرى تداول 1.15 مليار سهم موزعة بواقع 702.8 مليون سهم في أبوظبي و446.4 مليون سهم في دبي عبر تنفيذ 20 ألف صفقة.

وعزز صعود الأسهم الأسبوع الماضي، اتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 213 مليون درهم أيضاً اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 60 مليون درهم.

وعلى صعيد الأسهم القيادية والدفاعية، صعد في دبي سهم «دبي الإسلامي» 1.5% و«الإمارات دبي الوطني» 1.7%، و«إعمار العقارية» 2.5% و«إعمار مولز» 2.3% و«داماك» 1.7% و«العربية للطيران» 0.8% و«أرامكس» 3% بينما في سوق العاصمة ارتفع «العالمية القابضة» 35% و«الواحة كابيتال» 1.72% و«أغذية» 1.23% و«أبوظبي الإسلامي» 2.43%.

ومن حيث النشاط تصدر «إعمار العقارية» في دبي جاذباً 132.5 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 86.87 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بـ56.2 مليون درهم، بينما في أبوظبي هيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 1.08 مليار درهم، تلاه «العالمية القابضة» 988 مليون درهم، ثم «الدار» بـ895 مليون درهم.

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