«كارفور الآن» توصل طلبات 31,000 منتج مجاناً خلال 60 دقيقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت كارفور، التي تملكها وتديرها «ماجد الفطيم» في الإمارات أن خدمتها الجديدة «كارفور الآن» ستوصّل أوسع مجموعة من المنتجات، التي تصل إلى 31,000 منتج مجاناً، وذلك حتى 15 مايو الجاري، وذلك انطلاقاً من وعد كارفور بتحقيق قيمة استثنائية لكل عملائها في مختلف الخدمات، التي توفرها لهم، وضمن استعدادات كارفور لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وتتيح الخدمة المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني www.carrefouruae.com، وتطبيق كارفور (MAF Carrefour)، الحصول بلا جهد على31,000 من المنتجات اليومية، وتوصيلها بشكل مباشر خلال 60 دقيقة فقط، وذلك من دون الحاجة لحجز مسبق لمواعيد التوصيل. ويتزامن العرض الخاص المقدم ضمن هذه الخدمة مع بداية شهر رمضان المبارك، ما يضمن للعملاء المزيد من التوفير والراحة أثناء تسوقهم استعداداً للشهر الكريم.

وقال فيليب بجييون، مدير كارفور الإمارات لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»: نسعى دائماً في كارفور لتوفير أفضل التجارب الممكنة لعملائنا الكرام، وتلبية احتياجاتهم بأكثر الطرق ملاءمة وأماناً وسرعة. وقد أصبح التسوّق عبر الإنترنت عنصراً أساسياً من نشاطاتنا اليومية أكثر من أي وقت مضى، حيث يتيح لنا الحفاظ على صحتنا والتسوّق بسهولة، لنواصل حياتنا بثقة كبيرة. وتأتي خدمة «كارفور الآن»، ضمن العديد من المنصات والخدمات، التي قدّمتها «كارفور» في الإمارات كجزء من تسارع التحوّل الرقمي لديها، والتزامها بإنشاء تجارب معززة بالتكنولوجيا. وأطلقت «كارفور» هذه الخدمة لمكافأة عملائها بتجربة تسوّق أمتع، وخدمتهم بشكل أكثر ملاءمة وقيمة وجودة، مع تزويدهم بالمزيد من الخيارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز