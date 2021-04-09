«إن. إم. سي هيلث» بصدد تنفيذ إعادة هيكلة

المصدر: دبي – رويترز

قالت شركة إن. إم. سي هيلث الإماراتية لإدارة المستشفيات أمس إنها بصدد تنفيذ إعادة هيكلة تتسق مع هدفها الأولي للخروج من تحت وصاية سوق أبوظبي العالمي خلال النصف الأول من العام. وأظهر عرض للمقرضين أن مطالبات دائني إن. إم. سي من القطاعين المالي والتجاري بلغت 6.4 مليارات دولار.

وقالت الوثيقة إن أي مطالبات إضافية، في حالة تقديمها، قد تضيف 650 مليون دولار إلى ذلك الإجمالي.

ومرت إن. إم. سي أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات، بمتاعب العام الماضي بعد الكشف عن ديون لم تكن معلنة بأكثر من 4 مليارات دولار.

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