«نخيل» تنجز المرحلة الأولى من «سيركل مول»

المصدر: دبي- البيان

أنجزت شركة «نخيل»، المرحلة الأولى من أحدث مراكزها التجارية «سيركل مول»، الذي افتتح أبوابه، أمس، بشكل أولي أمام الزوار. ويهدف هذا المركز الذي يحتل موقعاً استراتيجياً وسط «قرية جميرا الدائرية- JVC» قُبالة شارع حصة، إلى أن يكون وجهة عائلية لسكان وزوار القرية والمناطق المحيطة بها، في حين يضم مجموعة واسعة من أكبر محال البيع بالتجزئة والعلامات التجارية الشهيرة والمطاعم والأنشطة الترفيهية.

وسيشهد «سيركل مول»، الذي يمتد على مساحة 532 ألف قدم مربعة، افتتاح مجموعة متنوعة من العلامات التجارية، بما فيها سوبرماركت «سبينس» و«نستو هايبر ماركت» و«دايسو» و«صيدلية ميديسينا» و«دو» و«اتصالات»، بالإضافة إلى كل ما يحتاج إليه المجتمع من وسائل التسوق المريح وعلى مقربة من منازلهم.

وبحلول النصف الثاني 2021، سيضم هذا المركز التجاري، نحو 80 متجراً ومطعماً ومركزاً ترفيهياً، بما في ذلك «باسكن روبنز» وصيدلية «لايف» و«ستاربكس» و«ماكدونالدز» و«آل فورنو»، بالإضافة إلى العديد من المتاجر الأخرى. كما سيضم هذا المركز التجاري مجموعة واسعة من محال البيع بالتجزئة، في حين سوف يفتح نادي «ول فيت»، الذي يتميز بأوجهه المتعددة العالية التقنية لأنشطة اللياقة البدنية والرشاقة، التي تسهم في تطوير القدرات الجسدية والعقلية، ما يشكل مزيجاً من الرياضات الأولمبية المماثلة، في الربع الأخير من العام الجاري.

وتم تصميم «سيركل مول» لكي يكون وجهة مثالية لجميع أفراد العائلة وملائماً للزوار من مختلف الأعمار، بحيث يتمكن الأطفال من اللعب والتسلية في مركز ترفيهي عائلي يمتد على مساحة 17 ألف قدم مربعة، يحتوي على صالة ألعاب وترامبولين، تراعي إجراءات السلامة المعتمدة وصالون تجميل خاص بالصغار، بالإضافة إلى الكثير من الأنشطة الأخرى.

وسيحتوي سطح المركز، الذي يضم أول نادٍ مجتمعي في «قرية جميرا الدائرية» على مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية الأكثر حداثة، بما في ذلك مسبح خارجي وملعبان للتنس ومطعم McCafferty’s الأيرلندي، وهو مفهوم جديد لتقديم المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى تشكيلة متنوعة من المقاهي والخيارات الأخرى لتناول الطعام.

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول ومشاريع الضيافة في «نخيل»: إنجاز هذا المركز التجاري المجتمعي دليل قوي على مدى التزامنا ببناء وجهات مصممة خصيصاً من أجل تلبية احتياجات سكان مجمّعاتنا السكنية. ونحن على ثقة كاملة بأن «سيركل مول» سوف يصبح وجهة رئيسية داخل قرية جميرا الدائرية والمناطق الأخرى الواقعة في جنوب دبي، ويتوسط «سيركل مول» منطقة سكانية مهمة، تضم أكثر من 230 ألف نسمة، بما في ذلك 95 ألفاً يقطنون في «قرية جميرا الدائرية». كما يتميّز هذا المركز التجاري، الذي يقع بالقرب من «شارع حصة»، بسهولة الدخول إليه والخروج منه، عبر الطرق السريعة الرئيسية، بالإضافة إلى مواقف تتسع لركن أكثر من 2500 سيارة.

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