«هوت باك» تتوسع بافتتاح أكبر متجر في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «هوت باك» الدولية المتخصصة في مجال تصنيع وتوزيع حلول التغليف، والتي يقع مقرها الإقليمي في دبي، افتتاح أكبر متجر بيع بالتجزئة لها في الإمارات. المتجر هو الأكبر ضمن مراكز المبيعات البالغ عددها 32 مركزاً لشركة «هوت باك»، وسيقدم مجموعة متنوعة من حلول تعبئة وتغليف الأغذية للعملاء في قطاعي البيع بالتجزئة والجملة، مع التركيز على توفير منتجات صحية مبتكرة وذات جودة عالية. ويقع مركز المبيعات الجديد على شارع أم سقيم ويمتد على مساحة 5600 قدم مربعة.

وقال عبد الجبار بي بي، العضو المنتدب لمجموعة «هوت باك الدولية»: أحدث مركز لنا هو الأكبر من نوعه في الإمارات والفرع الـ 32 لنا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. تأتي هذه الخطوة في إطار مخططنا للتوسع في أسواق الدولة بهدف الاستفادة من النمو الهائل الذي تشهده صناعة تعبئة وتغليف المواد الغذائية التي يتوقع أن تبلغ قيمتها 14 مليار درهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة في الإمارات، صعوداً من 10 مليارات في 2020. ونتطلع لمواصلة التوسع في الإمارات، في ظل دخول علامات تجارية جديدة متخصصة بالأغذية أسواق الدولة، مشيراً إلى أن فيروس كورونا ونمو قطاع التجارة الإلكترونية ساهما في زيادة الطلب على منتجات التعبئة الصحية والمستدامة بالدولة. وتخطط الشركة لتعزيز موقعها عبر أكثر من 75 بلداً في المستقبل القريب.

وتمتلك الشركة حضوراً في 25 موقعاً عبر منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، إلى جانب شبكة من الفروع في بلدان خليجية وأفريقية أخرى، وتبلغ إيراداتها حوالي 950 مليون درهم. أما في الإمارات، فتنتشر مراكز مبيعات الشركة عبر كل إمارات الدولة. وتأسست الشركة في العام 1995، ويقع مقرها الإقليمي في مجمع دبي للاستثمار في دبي، وتقوم بتصنيع وتوريد أكثر من 3500 منتج من منتجات تعبئة وتغليف الأغذية، بما في ذلك مجموعة كاملة من حلول تعبئة الطعام ذات الاستعمال المفرد. وتمتلك الشركة عمليات في 12 دولة حول العالم، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، والهند، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمغرب ونيجيريا وأستراليا.

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