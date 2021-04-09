80 مشاركاً بورشة لغرفة الفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ورشة بعنوان «احترافية المبيعات والتسويق وتصحيح المسارات مرحلة ما بعد الأزمة»، حاضر فيها المستشار محمد المهري باحث وخبير اقتصادي ومستشار في تطوير المشاريع، حيث تحدث حول إعداد خطط التسويق والبيع وحجم المستهلكين والأدوات التنافسية الرقمية والتسويقية، واستقطبت ورشة العمل 80 مشاركاً.

افتتح الورشة سلطان الهنداسي، مدير عام الغرفة، مؤكداً أهمية الورشة في تسليط الضوء على التسويق الجيد باعتباره أهم الركائز الأساسية لنجاح الشركات والمشاريع، مهما كانت أهمية الخدمات وقيمة العائد الذي توفره. وأوضح أن نجاح الشركات يتوقف على الطرق الاحترافية في التسويق والمبيعات، وعلى أصحاب الشركات أن يكونوا على دراية تامة بالأساليب المتبعة، لتسويق وبيع منتجاتهم حسب طبيعة كل شركة، وتحديث قاعدة بياناتهم وفقاً لرغبات العملاء بشكل مستمر، ومتابعة الأسعار والسلع المنافسة لشركاتهم في السوق والشروط الواجب توافرها في منتجاتهم.

وأكد المستشار محمد المهري أن التسويق والمبيعات يمثلان جناحين مهمين للشركات المختلفة، ويجب أن يكونا قويين حتى لا يحدث خلل في الشركة في تعاملات البيع والتسويق، كما يجب أن يتسما بالمرونة، لمواكبة حركة الأسواق وأي أزمات.

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