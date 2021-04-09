أجواء مميزة في احتفاء القرية العالمية برمضان

المصدر: دبي - البيان

تستعد القرية العالمية للاحتفاء مع ضيوفها بشهر رمضان الفضيل للمرة الأولى منذ سنوات طويلة. ومع إعلان الوجهة تمديد استقبال الضيوف حتى 2 مايو ستُتاح للعائلات فرصة استكشاف ثقافات وتقاليد شعوب متعددة حول العالم خلال الشهر الفضيل إلى جانب الاستمتاع بتجارب تسوق استثنائية وأجواء رمضانية متميزة.

وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: نفخر في القرية العالمية بتقديمنا أجواء وبيئة مثالية للعائلات والضيوف من مختلف الأعمار والجنسيات للاحتفاء بروح الشهر الفضيل. ونظراً لكونها المرة الأولى التي نحتفي بها مع ضيوفنا بشهر رمضان من زمن بعيد، فإننا نسعى جاهدين لتسخير كافة مواردنا وخبراتنا لتوفير وجهة ترفيهية متكاملة وآمنة تتيح لضيوفنا التعرف إلى التقاليد والعادات الرمضانية لضيوفنا من المقيمين والسياح. ولأن شهر رمضان هو مصدر سعادة للملايين حول العالم، فإننا متحمسون لمشاركة ضيوفنا أجمل الأوقات مع العديد من التجارب المميزة التي حضرناها لهم خلال ليالي رمضان.

ويمكن للضيوف خلال ليالي رمضان الاستمتاع بتجربة السوق الليلي التي لطالما اشتهرت به الوجهة، والعديد من خيارات الطعام، إضافة إلى المفاجآت الثقافية مثل «المسحراتي» الذي سيجوب شوارع القرية العالمية، وفعالية مدفع الإفطار، وبالطبع عروض الألعاب النارية في نهاية كل أسبوع. وسيكون الضيوف الصغار على موعد مع الكثير من المرح في مسرح الأطفال ومنطقة الكرنفال.

تغيير ساعات العمل



وكانت القرية العالمية أعلنت تغيير ساعات العمل خلال رمضان بما يتيح لها استقبال الضيوف في أوقات الإفطار والسحور، حيث ستفتح الوجهة أبوابها من الساعة 6 مساءً حتى 2 بعد منتصف الليل يومياً ليتسنى للضيوف تجربة ألذ وأطيب المأكولات التي يقدمها أكثر من 200 مطعم وكشك وعربة طعام عبر المنتزه.

وبمناسبة الشهر الفضيل، أضافت القرية العالمية مجلساً خارجياً - متاح عن طريق الحجز فقط - لتمكين الضيوف من العائلات والأصدقاء من الاستمتاع بالأمسيات الرمضانية. ويقع «مجلس العالم» في قلب القرية العالمية ليوفر بيئة استثنائية مع العديد من فناني الأداء الحي بما في ذلك عازفي العود والخطاطين. ويمكن للضيوف اختيار وجباتهم من مجموعة واسعة من قوائم الطعام التي تقدمها منافذ الوجهة للاستمتاع بتناولها في المجلس. كما سيتم استضافة ركن مخصص لخدمة ضيوف المجلس وتزويدهم بألذ أنواع الحلويات والعصائر الرمضانية طوال فترة المساء. هذا بالإضافة إلى مجموعة من الألعاب اللوحية التي ستكون متاحة أيضاً في المجلس.

ويمكن للضيوف إجراء حجوزات مائدة رمضان عن طريق الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهواتف الذكية الخاص بالقرية العالمية. وتبلغ قيمة حجز المائدة الرمضانية 25 درهماً فقط للساعة أو 75 درهماً للمساء بأكمله، وسيكون كل حجز صالح لمنطقة جلوس تتسع لما يصل إلى 6 أشخاص. وتتبرع القرية بجزء من الأرباح التي يتم تحصيلها من حجوزات المجلس إلى مؤسسة خيرية لتسهم في نشر السعادة خلال شهر رمضان.

سوق ليلي



كما سيتم افتتاح السوق الليلي الواسع في الوجهة لمنح الضيوف فرصة الاستمتاع بأنشطة التسوق قبل الإفطار أو بعده لشراء مستلزمات رمضان أو استعداداً لعيد الفطر، حيث يمكن للضيوف العثور على أفخم الديكورات المنزلية في أجنحة تركيا والإمارات ومصر، والحلويات الرمضانية في أجنحة سوريا والمغرب. كما يمكن للضيوف إيجاد أفضل أنواع التوابل لأطباق رمضان والعيد داخل أجنحة الإمارات وباكستان واليمن والكويت والبحرين. كما يمكنهم شراء لوازم وأدوات المطبخ من جميع أنحاء العالم في جناحي «الصنعة» ومؤسسة خليفة، إضافة إلى أفضل خيارات ملابس العيد لجميع أفراد الأسرة في أجنحة الكويت والبحرين والمغرب، وأفضل العبايات في أجنحة الإمارات والسعودية مع إكسسوارات رائعة في أجنحة أوروبا ولبنان. ويمكن أيضاً العثور على هدايا العيد عبر منافذ البيع بالتجزئة التي يزيد عددها على 3500 في أنحاء القرية.

وأضاف أنوهي: من الرائع أن يتزامن قرب اختتام موسم اليوبيل الفضي للقرية مع شهر رمضان. ونتمنى أن تنال أنشطتنا الرمضانية رضا وإعجاب ضيوفنا، ونتطلع إلى الترحيب بهم خلال الشهر الفضيل للاحتفال معاً باختتام موسمنا الخامس والعشرين بذكريات ولحظات لا تُنسى. وبفضل احتياطات وإجراءات السلامة، تُعد القرية المكان المثالي للاستمتاع بروح وأجواء شهر رمضان حتى انتهاء فعاليات الموسم.

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