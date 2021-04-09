«دبي التجاري» يحصد 3 جوائز

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك دبي التجاري، فوزه بثلاث جوائز في النسخة الرابعة من مؤتمر المرونة والتحول المصرفي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفازت مبادرات التحول الرقمي للبنك بجائزة «أفضل عمليات الابتكار»، في حين حصد حساب CBD Digi الذي تم إطلاقه أخيراً جائزة «أفضل تجربة للعملاء»، علاوة على ذلك، فقد حصل المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري، أميت مالهوترا، على جائزة «أفضل مدير عام للتحول الرقمي للعام».

وتسلم الجوائز أميت مالهوترا، وأعضاء الإدارة العليا في بنك دبي التجاري خلال حفل توزيع جوائز صناع التحول الرقمي الذي أقيم أخيراً في بلازو فيرساتشي دبي.

وقال أميت مالهوترا: «إنه لمن دواعي سرورنا أن يفوز بنك دبي التجاري بثلاث جوائز خلال حفل توزيع جائزة صناع التحول الرقمي، حيث بدأ البنك رحلة التحول الرقمي لتبسيط منتجاته وعملياته، وذلك لخلق تجربة مصرفية رقمية أفضل للعملاء باستخدام أحدث التقنيات والابتكار. ويعد بنك دبي التجاري من الرواد في المنطقة لدفع التحول الرقمي، ففي عام 2017، قام بإطلاق أول بنك رقمي في الإمارات، حيث كانت هذه بداية استراتيجيتنا للتحول الرقمي والتي تهدف إلى جعل التكنولوجيا الرقمية المحرك الرئيسي لتطوير الأعمال والابتكار».

وأضاف: «يشرفني أن أتسلم جائزة أفضل مدير عام للتحول الرقمي والتي أود أن أهديها لفريق عملي في بنك دبي التجاري، وإلى عملاء البنك وشركائه، والذين ساهموا في تحقيق رؤيتنا لنكون بنكاً رقمياً بالكامل».

وتابع: «ونحن إذ نواصل رحلتنا نحو تقديم خدمات مصرفية مبتكرة لنكون بنكاً رقمياً بالكامل، فإن مثل هذه الجوائز ستحفزنا على مواصلة تعزيز خدماتنا لعملائنا ليس لتلبية توقعاتهم فحسب، بل لتتجاوزها».

وقال فريد ياندوز، المدير العام لـ «Trusted Advisors» وعضو مجلس إدارة اللجنة التوجيهية لجوائز صناع التحول الرقمي: «أمضى خبراؤنا أسابيع عدة في تحليل عمليات الابتكار في بنك دبي التجاري وقد أعجبوا بكيفية تعزيزها للتحول الرقمي للبنك. ويعد بنك دبي التجاري من بين عدد قليل من المصارف التي تمكنت خلال هذه الفترة الحرجة من تطوير منظومة مرنة مع منتجات قوية موجهة للعملاء. كما أثبتت قيادة البنك بدءاً من الرئيس التنفيذي إلى الإدارة العليا، بما في ذلك المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد أميت مالهوترا، نجاحها في إشراك موظفي البنك والنظام البيئي وإلهامهم حول رؤية إيجابية للغاية وحقيقية، ويواصل بنك دبي التجاري رحلة التحول بنجاح والتي تستند على نقاط القوة الرئيسية كمحركات وهي القيادة والابتكار والمرونة».

وتكرم جائزة صناع التحول الرقمي (Transformers Award) والتي يتم تنظيمها من قبل المجموعة الاستشارية Trusted Advisors المؤسسات المصرفية التي تطلق أفضل مبادرات التحول وأفضل ممارسات الابتكار في القطاع المصرفي، حيث إنهم يعملون على تحديد المبادرات عالية التأثير ومراقبة تطور العمليات التحويلية للمؤسسات المصرفية.

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