5.5 مليارات درهم مكاسب الأسهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

استعادت الأسهم المحلية مسارها الصاعد في ختام جلسة أمس، بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يناهز 5.5 مليارات درهم، مدفوعاً بعودة الشراء الانتقائي على الأسهم القيادية خصوصاً في قطاع البنوك والعقار والاستثمار، في وقت بقيت السيولة أعلى حاجز المليار درهم واستحوذت 3 أسهم على 59% منها.

وزاد سوق دبي بنحو 0.92% توازي 23.5 نقطة ليقفل عند 2582.87 نقطة مع صعود أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار، فيما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.43% أو ما يعادل 25.9 نقطة ليغلق عند 6059.05 نقطة، مواصلاً التحليق نحو أعلى مستوياته منذ قرابة 16 عاماً، بدعم ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار واستقرار الاتصالات.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.04 مليار درهم، موزعة بواقع 876.17 مليوناً في أبوظبي و167 مليوناً في دبي، وجرى تداول 301.4 مليون سهم منها 129.2 مليوناً في أبوظبي و172.3 مليوناً في دبي، من خلال 4601 صفقة، وحازت أسهم «العالمية القابضة» و«أبوظبي الأول» و«الدار» على 59% من السيولة أو ما يعادل 615.2 مليون درهم.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.39% مع نمو «إعمار العقارية» 1.67% و«إعمار للتطوير» 1.62% و«ديار» 1.14% و«إعمار مولز» 0.57%، فيما استقر «الاتحاد العقارية»، وزاد قطاع البنوك 1.16% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 2.19% و«دبي الإسلامي» 0.43%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.25% بدعم ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.97% و«شعاع» 0.96%، فيما استقر «دبي للاستثمار»، وصعد قطاع النقل 0.66% بعد نمو «العربية للطيران» 2.4%، فيما انخفض «الخليج للملاحة» 2.3% و«أرامكس» 0.5%.

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 49.8 مليون درهم، يليه «إعمار للتطوير» بنسبة 21 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 18.3 مليون درهم، وحقق «العربية للطيران» أكبر ارتفاع بنسبة 2.4%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.89%.

واتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 18 مليون درهم، منها 9.55 ملايين للأجانب و8.5 ملايين للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل بصافي استثمار 18 مليون درهم، موزعة بواقع 1.19 مليون للعرب و16.78 مليوناً للخليجيين.

سوق أبوظبي



دعم ارتفاع سوق العاصمة نمو قطاع البنوك 0.69% على وقع مكاسب «أبوظبي الأول» 0.84% و«أبوظبي التجاري» 0.5% و«أبوظبي الإسلامي» 0.2%، ونما قطاع الاستثمار 1.46% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 1.57%، مواصلاً أدائه اللافت، ومسجلاً أعلى مستوياته منذ الإدراج، مقابل استقرار «إشراق» و«الواحة كابيتال».

واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات» دون تغيير، بينما انخفض قطاع الطاقة 0.82% مع هبوط «أدنوك للتوزيع» 1.12% و«دانة غاز» 0.5% واستقرار طاقة، ونزل قطاع العقار هامشياً 0.01% مع انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 0.2% مقابل ثبات سعر «الدار».

تزعم «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 214.39 مليون درهم، يليه «أبوظبي الأول» 212.2 مليون درهم، ثم «الدار» 188.5 مليون درهم، وتصدر «ميثاق» قائمة الأسهم الرابحة بنسبة 2.3%، فيما كان «أركان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.1%.

وعمد المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء، بصافي استثمار 195 مليون درهم، منها 2.7 مليون للعرب و192.4 مليوناً للأجانب، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 195 مليون درهم، موزعة بواقع 6 ملايين للخليجيين و189.1 مليوناً للمواطنين.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار6.6 ملايين درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 14.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 14.4 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 6.6 ملايين درهم.

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