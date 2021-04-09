إفصاحات وعموميات

- دعت شركة داماك العقارية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية من خلال تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني يوم 29 أبريل 2021، لمناقشة البيانات المالية لعام 2020.

- تعقد شركة الاتحاد العقارية اجتماع الجمعية العمومية من خلال تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني يوم 29 أبريل، لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن 2020، ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن عام 2020، وسياسة مكافآت مجلس الإدارة.

- أقرت الجمعية العمومية للشركة العربية الاسكندنافية للتأمين توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% وصادقت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة.

- أعلنت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير عن تعيين حازم التميمي مديرا لعلاقات المستثمرين.

- دعت شركة غلفا للاستثمارات العامة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية من خلال تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني يوم 29 أبريل المقبل، لمناقشة البيانات المالية لعام 2020.

- أقرت الجمعية العمومية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بإعدام أسهم خزينة يبلغ عددها 27 مليوناً و442 ألفاً و248 سهماً.

- يجتمع مجلس إدارة «الخليج الاستثمارية» في 15 أبريل الجاري للنظر في انتخاب رئيس مجلس إدارة ونائب له وانتخاب العضو المنتدب واللجان المنبثقة. كما تقرر تأجيل اجتماع الجمعية السنوية إلى 15 أبريل الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني.

- تعقد شركة «التأمين فيدلتي المتحدة» اجتماع الجمعية العمومية في 29 أبريل الجاري للنظر في مقترحات مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام الماضي.

- وافقت الجمعية العمومية لشركة «القدرة القابضة» على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام الماضي، وزيادة رأس المال بمقدار 56.628 مليون درهم من خلال إصدار أسهم منحة بقيمة اسمية درهم واحد لكل سهم عوضاً عن توزيعات الأرباح النقدية المستحقة للمساهمين عن 2018، واعتماد مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بحد أقصي 984.38 مليون درهم من خلال إحدى الآليتين وهي إصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم خلال أجل قصير، أو إصدار أسهم جديدة وطرحها لمساهمي الشركة للاكتتاب بالقيمة الاسمية.

- أقرت الجمعية العمومية لشركة «مخازن زي» على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن العام الماضي.

تعقد شركة «أبوظبي لبناء السفن» اجتماع الجمعية العمومية في 28 أبريل الجاري للنظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقطية على المساهمين عن العام الماضي، كما ستناقش الجمعية قراراً خاصاً بشطب كافة الخسائر المتراكمة حتى العام الماضي والبالغة 81.4 مليون درهم مقابل الاحتياطي القانوني البالغ 88.7 مليون درهم.

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