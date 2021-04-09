«سمايلنيو» الإماراتية تجمع مليوني دولار بجولة تمويل

المصدر: دبي - البيان

جمعت شركة سمايلنيو الإماراتية الناشئة التي تُعنى بمجال التكنولوجيا الصحية، مليوني دولار في جولة تمويل تأسيسية بقيادة شركة الاستثمار الدولية كينغزواي كابيتال، والتي تُعدّ من أكبر المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويُعتبر التمويل الذي جمعته سمايلنيو أكبر جولة تمويل تأسيسية جمعها أي سوق استهلاكي لعلاج تقويم الأسنان من المنطقة، حيث اشتمل على استثمارات ضخمة من عدة مستثمرين مرموقين على المستوى الدولي. ستستخدم سمايلنيو هذه الأموال لضمّ المزيد من أصحاب الكفاءات إلى فريقها، ولتوسيع عملياتها ودخول أسواق جديدة في الشرق الأوسط.

وتحظى سمايلنيو بدعم عدد من المستثمرين البارزين. وأقيمت جولة التمويل بقيادة شركة كينغزواي كابيتال التي تتخذ مقراً لها في لندن، والتي كانت من أوائل المستثمرين في مجموعة إيميرجنج ماركتس بروبرتي المرموقة. وانضمّ إلى الجولة إف جيه لابز، وهو صندوق بقيادة جوزيه مارين وفابريس غريندا، مؤسِّس مجموعة أوليكس. كما شارك في الجولة عدّة مستثمرين استراتيجيين عالميين من القطاع الخاص، حيث إنّ عدداً كبيراً منهم يستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرّة الأولى، على غرار ماتو بيرك (كارز 24، سكايلبل كابيتال، لوفت إلخ)، ليونارد ستيجلر (بالس، بايستاك) وتوم ستافورد (الشريك الإداري في دي إس تي غلوبال).

وقال الدكتور جوناثان دوير، المؤسّس والرئيس التنفيذي في سمايلنيو: نعمل مع الجهات المنظِّمة لقطاع الرعاية الصحية في المنطقة لنصبح أول سوق مرخّصة لتقديم الرعاية الصحية عن بُعد وتوفّر علاجات تقويم أسنان بكبسة زرّ. وأظهرت أبحاثنا أنّ أكثر من 85% من الأشخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستطيعون الاستفادة من رعاية تقويم الأسنان، ولكنّ أقل من 1% يتلقّون هذا النوع من الرعاية كل عام. ويعزو المستخدمون سبب ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع كلفة العلاجات وافتقار المصففات التقليدية إلى مقوّمات الراحة بالنسبة للمستخدم.

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