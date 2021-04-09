5.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع أكثر من 5.1 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 963 مبايعة بقيمة 2.87 مليار درهم، منها 89 مبايعة للأراضي بقيمة 512.58 مليون درهم و874 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.35 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 62 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3 تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة ومبايعة بقيمة 46 مليون درهم في سيح شعيب 2.

وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 118 مليون درهم، والثالثة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 624 مليون درهم بمنطقة أم رمول كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، ومبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 109 مبايعات بقيمة 305 ملايين درهم، وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 64 مبايعة بقيمة 204 ملايين درهم، والثالثة وادي الصفا 7 بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.19 مليار درهم منها 78 رهن أراضٍ بقيمة 1.47 مليار درهم، و272 رهن فلل وشقق بقيمة 713.52 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 419 مليون درهم ورهن في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 290 مليون درهم. وشهدت الهبات تسجيل 66 هبة بقيمة 142.66 مليون درهم أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 41 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 21 مليون درهم.

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