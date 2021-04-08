«أب جراد» تستهدف 25 % نمواً في الإيرادات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة أب جراد upGrad، المتخصصة في مجال التعليم العالي عبر الإنترنت تحقيق معدل تشغيل سنوي للإيرادات بقيمة 165 مليون دولار، متجاوزةً حاجز الـ 14 مليون دولار شهرياً. هذا وتخطط الشركة إلى نمو حجم الإيرادات بنسبة 25٪ في الربع الجاري (أبريل ومايو ويونيو) في ظل حرصها على تعزيز مستوى الربحية.

وقال روني سكروالا، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة الشركة: شهدنا عاماً مليئاً بالتحديات والصعاب جراء جائحة «كوفيد 19». لكننا في upGrad نحن نستثمر في الثوابت التي لن تتغير خلال العقود العديدة القادمة – وهي مستقبل التعلم عبر الإنترنت والتعلم مدى الحياة. وهذا يسمح لنا ببناء شركة عالمية على نطاق واسع.

وشهدت شركة upGrad، خلال العام 2020، نمواً متزايداً بنسبة 100% على صعيد الإيرادات؛ كما تضاعفت عروض الدورات التدريبية ثلاث مرات، فضلاً عن زيادة برامج ماجستير إدارة الأعمال العالمية بشكل كبير جداً؛ ناهيك عن توطيد أطر التعاون والشراكات الجماعية، حيث تم تشكيل فريق عالمي نخبوي؛ تجاوزت الشركة حاجز المليون متعلم عبر أكثر من 50 دولة؛ وسجلت 10 ملايين ساعة من الدورات التعليمية، وحققت 3 عمليات استحواذ.

وتماشياً مع رؤيتها التطويرية؛ قامت الشركة بتعزيز فريق قيادتها من خلال تعيين الرئيس السابق لشركة «جراب» سارانجيت سانجار كرئيس تنفيذي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتعمل سانجار، على الاستفادة من تقنيات التعليم لدعم نمو المهارات المهنية التي تركز على المستقبل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتعد استراتيجية التحول الرقمي التي وضعتها القيادة في المنطقة خطوة ملهمة وطموحة نحو غد أفضل. ومن أجل تجسيد هذه الرؤية إلى واقع ملموس، ستلعب upGrad دوراً حيوياً عبر رفع مستوى المهنيين في مجالات عدة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والحوسبة السحابية وعلوم البيانات وغيرها.

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