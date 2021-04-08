299 موقعا وتطبيقا توفر خدمة التوقيع الإلكتروني في الإمارات مع نهاية مارس

المصدر: وام

بلغ إجمالي عدد المواقع والتطبيقات الذكية التي تستخدم التوقيع الإلكتروني في دولة الإمارات 299 موقعا مع نهاية شهر مارس من العام 2021 وذلك بحسب الاحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات والحكومة الإلكترونية، مما يعكس حجم الانتشار الكبير لهذه الخدمة التي تعد عنصرا رئيسا داعما لجهود الدولة في التحول الرقمي.

وتظهر الاحصائيات ذاتها أن عدد المواقع والتطبيقات الذكية التابعة لقطاعات الحكومة الاتحادية التي تستخدم التوقيع الإلكتروني وصل إلى 68 موقعا وتطبيقا .. في حين بلغ العدد لدى القطاعات التابعة للحكومات المحلية نحو 194 والقطاع الخاص 37 خلال شهر مارس الماضي.

وتصدرت إمارة دبي المركز الأول من حيث عدد المواقع والتطبيقات التي تتيح استخدام التوقيع الإلكتروني والتي وصلت إلى 84 موقعا وتطبيقا تلتها أبوظبي 39 ونحو 19 في الشارقة و18 في الفجيرة و17 في عجمان و9 في رأس الخيمة و8 في أم القيوين.

ويأتي التوسع الكبير في خدمة التوقيع الإلكتروني في الإمارات مواكبا لتوجهات الحكومة الاتحادية في التحول الرقمي في جميع الخدمات المقدمة للجمهور. الأمر الذي يساهم بزيادة تنافسية الدولة ضمن المؤشرات العالمية المتخصصة بالقطاع.

وتعد الإنجازات التي حققتها الإمارات في مسيرة التحول الرقمي حتى الآن عناصر تدعم الحكومة الإماراتية الرقمية خلال الخمسين الثانية من عمر الدولة التي تسعى للصدارة في مجال الخدمات الرقمية .

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد في وقت سابق استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية التي تشمل خمسة محاور رئيسية وأكثر من 28 مبادرة تركز على تقديم خدمات رقمية متطورة وأتمتتها بالكامل وعلى مدار الساعة.

وتشكل مستهدفات التحول الرقمي التي تضمنتها استراتيجية الخدمات الحكومية، أنموذجا فريدا في كفاءة تحويل تحديات جائحة " كوفيد - 19" إلى فرصة لتوسيع قفزة السبق الإماراتي في التحول الرقمي وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للتقنيات والتكنولوجيا الحديثة.

يشار إلى أن ترتيبات دولة الإمارات في مواجهة تداعيات كورونا وفي سرعة الخروج من إغلاقات الجائحة ، كانت تضمنت حزما من التحوطات والمحفزات الاستثمارية والتشغيلية ، ومن الإجراءات الاستباقية والتي من بينها تعيين رئيس للحكومة الرقمية، والبرمجة لإلغاء 50% من المراكز الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية.

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