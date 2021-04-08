برنامج تمويل للمركبات الترفيهية من «آفاق»

المصدر: دبي- البيان

تشارك «آفاق الإسلامية للتمويل»، في معرض الإمارات للسيارات والدراجات النارية المعدّلة «كاستم شو الإمارات» الذي ينطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر ثلاثة أيام، حيث تقدم حصرياً برنامجاً لتمويل المركبات الفارهة. ويشمل ذلك تمويل شراء الكارافان بأنواعه، مركبات الرياضات المائية، عربات الكثبان الرملية والدراجات الهوائية بأنواعها، إضافة إلى مركبات رياضية أخرى. تتميز خيارات التمويل بمعدلات منخفضة وشروط تنافسية. وتتراوح قيمة تمويل المركبات الترفيهية من 10,000 - 300,000 درهم وفترة سداد تصل إلى 5 سنوات.

وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «آفاق الإسلامية للتمويل»: «فخورون بمشاركتنا في هذا الحدث الذي يُعتبر من الفعاليات المهمة التي تشهدها الدولة، ولاسيما بعد الظروف التي فرضتها «جائحة كوفيد 19»، ويشكل دليلاً إضافياً على سرعة التعافي في مختلف القطاعات، بفضل السياسة الحكيمة وإجراءات السلامة والوقاية الصارمة التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة».

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