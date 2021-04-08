51.3 % نمو رخص الأعمال بالشارقة خلال الربع الثالث 2020

المصدر: الشارقة- البيان

أظهرت مؤشرات دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة نمو إجمالي عدد رخص الأعمال الصادرة في الإمارة خلال الربع الثالث 2020 (يوليو، أغسطس، سبتمبر) بنسبة 51.3 % حيث وصلت إلى 17344 رخصة مقارنة مع الرخص الصادرة في الربع الثاني 2020 (أبريل، مايو، يونيو) والبالغ عددها 8900 رخصة.

وأكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية أن هذا النمو يعكس ارتفاع وتيرة الأعمال في الإمارة وتواصل نشاط معظم القطاعات الاقتصادية التي تشكل داعماً رئيساً للاقتصاد الوطني.

وشمل نمو عدد الرخص جميع مناطق الإمارة حيث وصلت إلى 13735 رخصة بمدينة الشارقة و2081 رخصة بالمنطقة الوسطى و1528 رخصة في المنطقة الشرقية. وتصدرت الرخص التجارية قائمة الرخص الصادرة في الربع الثالث 2020 بحصة بلغت 62.9 % لتصل إلى 10912 رخصة، يليها الرخص المهنية بواقع 31.8 % لتصل إلى 5519 رخصة، بينما حلت الرخص الصناعية في المرتبة الثالثة بنسبة 3.7 % لتصل إلى 643 رخصة، أما رخص الاعتماد فبلغت 218 بنسبة 1.3% رخصة والمتاجر الإلكترونية 52 رخصة بنسبة 0.3%.

وبلغ عدد المؤسسات الفردية التي حصلت على تراخيص في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال الربع الثالث 4254 مؤسسة، فيما بلغ عددها للشركات ذات المسؤولية المحدودة 4551 رخصة، ولشركات الأعمال المهنية 441 رخصة وشركة الشخص الواحد 131 رخصة، وسجلت بقية التراخيص لشركات التضامن والمساهمة العامة ووكيل الخدمات ولفروع شركات أجنبية وخليجية ومحلية. وبلغ إجمالي رخص الأعمال الصادرة في الإمارة خلال الربع الأول 2020 (يناير، فبراير، مارس) بلغ 14267 رخصة، واستحوذت الرخص التجارية على 63.7% منها تلاها المهنية بنسبة 31.7 %.

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