«أغذية» تعتزم الاستحواذ على حصة أغلبية في «أطياب» مصر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مجموعة أغذية أمس موافقة مجلس إدارتها على الاستحواذ على حصة أغلبية في الإسماعيلية للاستثمار الزراعي «أطياب» إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر.

وتضم محفظة شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي أربع علامات تجارية هي «أطياب» و«ميتلاند» و«شيكيتيتا»، و«فرات» وتوفر الشركة مجموعة من المنتجات تخدم من خلالها فئات الجمهور في سوق مصر بقدرة إنتاجية سنوية 70 ألف طن عبر عدد من المنشآت وخطوط الإنتاج وحققت نمواً في إيراداتها بمعدل سنوي 28% بين 2016 و2020 مع تحقيق هوامش ربح قوية 2020 بلغت 19% وفي 2020 حققت الشركة إيرادات 424 مليون درهم و79 مليون درهم أرباح وتمتلك 11 مركز توزيع في مصر ولديها أكثر من 2500 موظف.

استراتيجية

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة المجموعة: يتماشى الاستحواذ بشكل كبير مع استراتيجيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة مجموعة أغذية الرائدة في السلع الاستهلاكية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعدّ مصر سوقاً رئيسية لتحفيز نمو المجموعة لا سيما أن أطياب تعمل في قطاع واعد وسريع النمو.

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لأغذية: يمثل الاستحواذ المقترح على أطياب امتداداً لتوسع أغذية في قطاع اللحوم المجمدة بعد إعلاننا مؤخراً عن موافقة مجلس الإدارة على الاستحواذ على النبيل للصناعات الغذائية في الأردن وستضع الصفقة أغذية في مقدمة قطاع متنامٍ لدى أحد أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة.

وقال عطيتو رسلان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أطياب إن الصفقة فرصة لدفع نمو شركتنا وترسيخ ريادتنا في مصر، فضلاً عن التوسّع إلى أسواق جديدة، كما تعكس الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات ومصر.

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