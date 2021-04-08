غرفة دبي تبحث تأثيرات «كوفيد» على المباني التجارية الخضراء

المصدر: دبي- البيان

نظمت غرفة دبي، ممثلة بمركز أخلاقيات الأعمال، ندوة افتراضية حول تأثيرات «كوفيد» على المباني التجارية الخضراء وكيفية مواكبة المباني الخضراء لتحديات مشابهة للأوبئة على نظمها وبيئتها وعملياتها ونشاطها ونظم الندوة الافتراضية مجموعة عمل المباني الخضراء التابعة لشبكة غرفة دبي للاستدامة بحضور 80 مشاركاً من 35 شركة.

وأشار الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي إلى أهمية الندوة في التعرف على أفضل الممارسات للمحافظة على استدامة المباني الخضراء مؤكداً أن الحفاظ على سلامة الموظفين وصحتهم وحماية البيئة من خلال اعتماد مبادرات تخفض استهلاك الطاقة والمياه وتقلل مخاطر انتقال الفيروسات أولوية في بيئة العمل.

التباعد الاجتماعي

وسلط فيبهور بهاتناجار، مهندس أول استدامة الطاقة والخدمات التقنية في «سيركو الشرق الأوسط» الضوء على أهمية تطبيق الإجراءات الصحيحة للتباعد الاجتماعي والتهوية، لخفض احتمالية انتقال الفيروس داخل المباني. واستعرض تيم سيفتون، الشريك الإداري في «ايتيريم» ومايكل هورن، أخصائي علم الجراثيم وجون داوني، المدير الإقليمي لعلوم المباني في «انترتيك » نتائج أبحاث كشفت أهمية الحفاظ على نظافة الأسطح وجودة الهواء، لتفادي انتقال «كوفيد 19» داخل المباني.

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