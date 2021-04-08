2.1 مليار تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 199 مبايعة بقيمة 415.69 مليون درهم، منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 65.58 مليون درهم، و186 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 350.1 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 29 مليون درهم، في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم، في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت ند الشبا الأولى، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم، بمنطقة نخلة جميرا، كأهم المبايعات. وتصدرت نخلة جميرا، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي، بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 46 مليونا.

وسجلت الرهونات 830.19 مليون درهم، منها 24 رهن أراضٍ بقيمة 721.48 مليون درهم، و67 رهن فلل وشقق بقيمة 108.71 ملايين درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية، بقيمة 415 مليون درهم، ورهن في منطقة مرسى دبي بقيمة 274 مليون درهم.

وشهدت الهبات تسجيل 11 هبة، بقيمة 22.61 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 11 مليون درهم، وأخرى بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 7 ملايين.

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