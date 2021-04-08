جني أرباح يستهدف أسواق الأسهم بعد مكاسب كبيرة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية أمس بضغط جني أرباح استهدفت الأسهم القيادية بعد مكاسب قياسية حققتها منذ مطلع الأسبوع فيما تجاوزت السيولة مليار درهم مجدداً مع تركزها بشكل رئيس في 3 أسهم استحوذت على 63 % منها.

وانخفض سوق دبي 0.57 % إلى 2559 نقطة بضغط أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل والسلع والتأمين والخدمات والاتصالات ونزل سوق أبوظبي 0.78 %، عند 6033.14 نقطة بضغط أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والسلع . واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.02 مليار درهم، موزعة بواقع 914.2 مليوناً في أبوظبي و109.35 ملايين في دبي وتم تداول 208.16 ملايين سهم منها 144.16 مليوناً في أبوظبي و63.9 مليوناً في دبي عبر 4518 صفقة وحازت أسهم «أبوظبي الأول» و«العالمية القابضة» و«الدار» على 63 % من السيولة، أو 645 مليون درهم.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي، انخفاض قطاع العقار 0.4 %، مع هبوط «إعمار العقارية» 0.27 %، و«الاتحاد العقارية» 0.74 % و«ديار» 1.49 %، و«داماك» 2.47 %، فيما صعد «إعمار مولز» 0.57 % ونزل قطاع البنوك 0.45 % مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.87%، فيما استقر «دبي الإسلامي». وهبط قطاع الاستثمار 1 %، مع تراجع «دبي للاستثمار» 0.61 %، و«سوق دبي المالي» 1.9 %، و«شعاع كابيتال» 5.15 %، فيما انخفض قطاع النقل 1.12 %، بعد تراجع «العربية للطيران» 2.34 %، و«أرامكس» 0.24 %، و«الخليج للملاحة» 0.29 %. تصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط مستقطباً 27.57 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 19.12 مليون درهم وحقق «الصناعات الوطنية القابضة» أكبر ارتفاع بـ 14.52 % واتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 7 ملايين درهم فيما اتجه العرب والخليجيون والأجانب نحو البيع.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق العاصمة بانخفاض قطاع البنوك 1.23 %، مع هبوط «أبوظبي الأول» 1.52 %، و«أبوظبي التجاري» 0.33 %، فيما تراجع «أبوظبي الإسلامي» 0.98 %، ونزل قطاع العقار 1 %، بضغط انخفاض «الدار» 1.09 %، و«رأس الخيمة العقارية» 1 %، وتراجع قطاع الاتصالات 1.55 %، مدفوعاً بهبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وانخفض قطاع الطاقة 0.2 % بعد تراجع «دانة غاز» 0.74% بينما ارتفع قطاع الاستثمار 1.82 %، بدعم صعود «العالمية القابضة» 1.95 % بالغاً أعلى مستوياته منذ الإدراج.

واتجهت المؤسسات نحو البيع في السوقين بصافي استثمار 47.94 مليون درهم، منها 14.4 مليونا في دبي، و33.53 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 47.94 مليون درهم منها 14.4 مليوناً في دبي و33.53 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

* يعقد مجلس إدارة شركة أورينت اجتماعاً الاثنين المقبل لمناقشة عمليات التشغيل للشركة، اعتماد السياسات ومهام أعضاء مجلس الإدارة، وتفويض الصلاحيات.

* وافقت عمومية مجموعة جي إف إتش المالية، على توزيع أرباح بقيمة 42 مليون دولار أمريكي، شملت أرباحاً نقدية لجميع الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بنسبة 1.86% من القيمة الاسمية للسهم، بإجمالي 17 مليون دولار وأسهم منحة لجميع الأسهم العادية بنسبة 2.56% بما يعادل 25 مليون دولار.

* كما أقرت توصية مجلس الإدارة الخاصة بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت.

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