التميمي.. خبرة تجاوز 30 عاماً

المصدر: أبوظبي – البيان

يتمتع خالد محمد بالعمى التميمي بخبرة تفوق 30 عاماً في العمل المصرفي والخدمات المالية وإدارة الأصول والاستثمارات، كما شغل منصب نائب محافظ المصرف المركزي قبل أن يتولى منصبه الجديد.

وتقلّد التميمي العديد من المناصب في مؤسسات وهيئات مرموقة، حيث كان عضواً في مجلس إدارة المصرف المركزي، منذ 2008 وشغل مسؤولية المدير التنفيذي لدائرة الأصول الحقيقية في مجلس أبوظبي للاستثمار، منذ 2008، وذلك بعدما تولّى مسؤوليات عدّة في جهاز أبوظبي للاستثمار بين 1990 و2007 منها منصب نائب رئيس لإدارة التقييم والمتابعة ثم منصب رئيس وحدة توزيع الأصول.

ويشغل التميمي كذلك عضوية مجالس الإدارة لمؤسسات حكومية، وخاصة عديدة، أبرزها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، منذ عام 2010، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» منذ عام 2015.

وسيعمل التميمي، الذي يحمل شهادة بكالوريوس في العلوم المالية من جامعة إنديانا الامريكية على تنفيذ رؤية المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي نحو نمو اقتصادي مستدام من خلال الإشراف والرقابة الفعالة.

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