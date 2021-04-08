مئات العارضين وآلاف الوفود بالقمة العالمية لطاقة المستقبل 2022

المصدر: أبوظبي – البيان

تم الإعلان أمس، في أبوظبي، عن عودة القمة العالمية لطاقة المستقبل في نسخة جديدة، يستضيفها مركز أبوظبي الوطني للمعارض من 17 إلى 19 يناير 2022، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، أحد أبرز التجمعات العالمية المعنية بالاستدامة، والذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وذلك بمشاركة مئات العارضين وآلاف الوفود.

وقال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»: تعد «مصدر» واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً، حيث تنتشر مشاريعها في أكثر من 30 دولة حول العالم، فضلاً عن العديد من المبادرات والشراكات المتنوعة، التي ترتبط بها الشركة، ويعود جزء كبير من النجاح الذي حققته مصدر على مدار الأعوام الماضية إلى التزام إمارة أبوظبي بالاستثمار في مجالي الابتكار والتقنيات المستدامة في قطاع الطاقة المتجددة، وتمثل استضافة «مصدر» للقمة العالمية لطاقة المستقبل، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة فرصة للحكومات والباحثين والمبتكرين، للاطلاع على أفضل التقنيات والوسائل التي من شأنها دفع الجهود العالمية للتحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة حول العالم.

يُذكر أن نسخة عام 2020 من القمة العالمية لطاقة المستقبل قد استقبلت 34 ألف زائر من 125 دولة، و840 جهة مشاركة، وسيضم جدول أعمال الدورة المقبلة من القمة ستة معارض ومنتديات رئيسية، هي «الطاقة» و«المياه» و«الطاقة الشمسية» و«إيكو ويست» و«المدن الذكية» و«المناخ والبيئة»، إضافة إلى منتدى «تبادل الابتكارات بمجال المناخ – كليكس»، الذي يشكل صلة فعالة بين الشركاء من الناشئة والمستثمرين، فضلاً عن «برنامج ربط أعمال الاستدامة»، التي يختص بتوفير الصلات والإجراءات اللازمة لإبرام التعاقدات والشراكات.

استثمارات

وبحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة «فروست آند ساليفان»، من المتوقع أن تشهد المنطقة زيادة في الاستثمارات قدرها 182.3 مليار دولار أمريكي لإضافة 57 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يمثل 18 ضعف حجم الاستثمار الحالي. وتشير أبحاث أجراها جهاز خدمات المستثمرين التابع لشركة التصنيف الائتماني «موديز»، تشير إلى توقعات بزيادة قدرها 32% في إصدار ما يعرف بالـ«صكوك الخضراء» بالمقارنة مع عام 2020، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 650 مليار دولار. وقال ماثيو كوشتياك، نائب الرئيس المساعد في «موديز»: نتوقع إصدار صكوك خضراء بقيمة 375 مليار دولار، وصكوك اجتماعية بقيمة 150 مليار دولار، وصكوك استدامة بقيمة 125 مليار دولار، وذلك في العام 2021 وحده، ونتوقع في «موديز» كذلك حدوث نقلة كبيرة في قيمة الصكوك الخضراء الصادرة، وذلك بنسبة 39% لهذا العام، تزامناً مع التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي، وما يقترن بذلك من رغبة للمؤسسات المصدرة للصكوك بتمويل مشاريع صديقة للبيئة.

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