«مصدر» توقع اتفاقية لتطوير مشروع طاقة شمسية بأذربيجان

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، اتفاقية لتطوير أول مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، على نطاق المرافق في أذربيجان. ويعتبر المشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 230 ميغاواط، أول مشروع مستقل للطاقة الشمسية باستثمار أجنبي في البلاد، وبصيغة شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وخلال حفل رسمي أقيم بمكاتب وزارة الطاقة في العاصمة باكو، وقع برويز شهبازوف وزير الطاقة الأذربيجاني، ومحمد الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، اتفاقية استثمار المشروع، كما وقع الرمحي وبابا رزاييف رئيس شركة «أذرينرجي أوه جيه إس سي»، اتفاقيتي شراء الطاقة، وتوصيل ونقل الكهرباء. شارك في حفل التوقيع افتراضياً، معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص للإمارات لشؤون التغير المناخي، رئيس مجلس إدارة مصدر، ومعالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وعبد الله الشامسي القائم بالأعمال في سفارة الإمارات لدى أذربيجان.

وأشاد برويز شهبازوف بالمشروع الذي يستقطب الاستثمار الأجنبي، ويسهم في مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق استدامة وتنويع الاقتصاد في الدولة، وكذلك تحقيق الأهداف الخاصة بتطوير قطاع الطاقة.

وقال: وضع رئيس أذربيجان، إلهام علييف، ضرورة الاعتماد على النمو الأخضر، من خلال تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة على مدى السنوات العشر المقبلة، ضمن الأولويات الوطنية التي من شأنها تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويأتي توقيع هذه العقود، لإنشاء محطة طاقة شمسية بقيمة 200 مليون دولار، بمثابة خطوة باتجاه تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بالطاقة المتجددة والانبعاثات الكربونية. وسيتم تشييد محطة الطاقة الشمسية في منطقة أبشرون بالعاصمة باكو، وستولد 500 مليون كيلوواط/‏‏‏ساعة من الكهرباء سنوياً، وتسهم في توفير 110 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتفادي إطلاق 200 ألف طن من الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، من أجل إقامة مشاريع جديدة.

شراكات دولية

وقال الدكتور سلطان الجابر: تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالسير على نهج مد جسور التعاون، وإرساء الشراكات الدولية، التي تحقق المصالح المشتركة، وضمن التزام الإمارات بالمساهمة في جهود الحد من تداعيات تغير المناخ، مع التركيز على خلق فرص اقتصادية من هذه الجهود، يسرنا التعاون مع أذربيجان في هذا المشروع، الذي يتيح فرصة مهمة لترجمة رؤانا المشتركة في مجال العمل المناخي، إلى مبادرات عملية، تسهم في تطوير المعارف والمهارات، وخلق فرص عمل في مجالات جديدة.

التزام

وقال سهيل المزروعي: «الاتفاقية تعزز التعاون القائم بين أذربيجان والإمارات، في مجال الطاقة المتجددة. وباعتبارهما من الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ، تلتزم الدولتان بدعم كافة الجهود العالمية الرامية إلى مواجهة التغير المناخي وتبعاته. ونحن نتطلع إلى توسيع نطاق العمل المشترك مع أذربيجان، من خلال تطوير المزيد من مشاريع الطاقة النظيفة في المستقبل».

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