17 % نمو تجارة دبي مع جنوب أفريقيا في 2020

المصدر: دبي- البيان

أظهرت بيانات جمارك دبي أن تجارة دبي الخارجية مع جنوب أفريقيا حققت في العام 2020 نمواً بنسبة 17%، لتصل قيمتها إلى 15.71 مليار درهم مقابل نحو 13 مليار درهم في العام 2019، لتصبح جنوب أفريقيا مع هذا النمو في المركز 23 بين الشركاء التجاريين لدبي.

وقدمت جمارك دبي خلال ندوة التجارة والاستثمار في الزراعة والمعالجة الزراعية، التي نظمتها افتراضياً دائرة التجارة بجنوب أفريقيا، بالتعاون مع القنصلية العامة لجنوب أفريقيا في دبي عرضاً متكاملاً لتطور تجارة دبي مع جنوب أفريقيا، والفرص المتاحة لدعم النمو في التجارة المتبادلة بين الطرفين، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتطبيقاً لخطة دبي للتجارة الخارجية، التي اعتمدها مجلس دبي لزيادة قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة من 1.4 تريليون درهم إلى تريليوني درهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وأوضحت جمارك دبي لخلال الندوة التي شهدت حضوراً دولياً واسعاً من مشاركة متميزة من الشركات الزراعية في جنوب أفريقيا أن تجارة دبي مع جنوب أفريقيا تشهد نمواً قوياً، وذلك طبقاً للبيانات التي عرضها على المشاركين في الندوة قطاع السياسات والتشريعات بالدائرة، ومثّله راشد درويش المهيري مدير قسم الإجراءات الجمركية في إدارة التعرفة الجمركية.

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