تفعيل قرار تمثيل المرأة بمجالس إدارة الشركات المساهمة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أصدر معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بشأن تعديل دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

وبحسب القرار، تقرر تعديل البند 3 من المادة 9 من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ليصبح: «يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة تكوين مجلس الإدارة وعدد أعضائه ومدة العضوية، على ألا يقل تمثيل المرأة عن عضو واحد في تشكيل مجلس الإدارة، وتلتزم الشركة بالإفصاح عن ذلك التمثيل ضمن تقرير الحوكمة السنوي».

وألزم القرار الشركات باستيفاء متطلب تمثيل المرأة في مجالس الإدارات في التعيين أو الانتخاب أو شغر منصب أو زيادة عضوية بها. ويأتي هذا القرار في إطار الحرص على تمكين المرأة الإماراتية وتشجيعها على ممارسة دور أكبر في مجالس إدارة الشركات المدرجة.

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