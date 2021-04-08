«طيران الإمارات» تستعيد 30 % من دخلها قبل الجائحة

المصدر: دبي - سيد صالح

قال سير تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات»، إن الناقلة عادت إلى 30 % من مستويات الدخل المعتادة التي كانت تحققها قبل تفشي جائحة «كوفيد 19» في العالم.

وأضاف في تصريحات على هامش مشاركته في المؤتمر الافتراضي حول مستقبل صناعة الطيران في العالم والذي نظمه موقع «سيمبل فلاينغ» الشبكي البريطاني، أن رحلات الشحن الجوي هي التي ساهمت في استعادة «طيران الإمارات» لــ 30 % من مستويات دخلها المعتاد.

وذكر أن الناقلة تعتزم أن تتسلم طرازين جديدين تماماً من الطائرات صغيرة الحجم في أسطولهما، وهما «بوينغ 787» و«إيرباص إيه 350»، اعتباراً من 2023. وأضاف أن الهدف من استقدام هذين الطرازين ليس استبدال الطائرات الكبيرة ضمن أسطول «طيران الإمارات» بطائرات أصغر حجماً وإنما يتعلق الأمر بفتح المجال لفرص جديدة أمام الناقلة. في سياق متصل، تصدر مطار دبي الدولي مطارات الشرق الأوسط في عدد الرحلات الجوية للمسافرين التي استقبلها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2021، حيث استقبل 19168 رحلة مسافرين، وفقاً لبيانات شركة «سيريوم» الأمريكية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز