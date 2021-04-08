«فوربس»: الإمارات تقود ازدهار التجارة الإلكترونية في المنطقة

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت مجلة «فوربس» الأمريكية أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والإمارات تحديداً، تقود الطفرة الحالية، التي يشهدها قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونشرت المجلة تقريراً عن دور دول المجلس في ازدهار التجارة الإلكترونية بالمنطقة، وأكد التقرير أن الإمارات بصفة خاصة اضطلعت بالنصيب الأكبر من هذا الدور.

وأوضح التقرير أن الإمارات شرعت بالفعل في تنفيذ خطة طموحة، لتحديث شبكات المدفوعات الرقمية، والتوسع في البنية التحتية اللوجستية، التي تحتاج إليها هذه الشبكة. وأضاف: إن الإمارات بادرت بهذه الخطة بناء على ازدهار التسوق لشراء منتجات البقالة عبر الإنترنت في الدولة، خلال العام الماضي.

واستشهد التقرير بنتائج دراسة حديثة، أجرتها شركة «نتورك إنترناشيونال» لحلول المدفوعات الرقمية، والتي أظهرت أن السكان في الإمارات لم يكتفوا بالتجاوب بسلاسة شديدة مع استخدام منصات بيع البقالة، عبر الإنترنت بصفة يومية فحسب، بل وأنفقوا عبر هذه المنصات، بما يفوق إنفاقهم في السابق عبر متاجر البقالة التقليدية. وأفاد بأن الإمارات تواصل صدارة المنطقة في ما يتعلق بمتوسط قيمة صفقات التجارة الإلكترونية، حيث بلغ المتوسط في الدولة 122 دولاراً للصفقة الواحدة العام الماضي، علماً بأن المتوسط بلغ في الأسواق الناشئة 22 دولاراً فقط.

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