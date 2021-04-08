صندوق النقد: الإمارات تواصل المحفزات وتحافظ على توازنها المالي

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكر صندوق النقد الدولي أن الإمارات تواصل التدابير التحفيزية لدعم اقتصادها في مواجهة التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19». ونشر الصندوق، أمس، تحديثاً لرصده المتواصل للمحفزات التي أعلنتها حكومات العالم لمواجهة تداعيات الجائحة.

وأفاد الصندوق بأن القيمة الإجمالية للمحفزات التي أعلنتها حكومة الإمارات حتى الآن 32 مليار درهم «8.7 مليارات دولار»، بنسبة بلغت 2.5% من ناتجها المحلي الإجمالي في 2020. وفي سياق متصل، أصدر الصندوق، أمس، أحدث إصداراته الدورية من سلسلة تقاريره الفصلية «المرصد المالي»، وتوقع التقرير أن تحتفظ الإمارات بتوازنها المالي من خلال تقليص العجز بين إيراداتها وإنفاقها العام بصفة تدريجية خلال الفترة من 2021 إلى 2026.

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