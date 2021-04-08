كلارك: طيران الإمارات استعادت 30% من دخلها المعتاد قبل الجائحة

المصدر: دبي- سيد صالح

أفاد سير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، أن الناقلة عادت إلى 30% من مستويات الدخل المعتادة التي كانت تحققها قبل تفشي جائحة «كوفيد-19» في العالم منذ مطلع العام الماضي.



وأدلى كلارك بتصريحات على هامش مشاركته في المؤتمر الافتراضي حول مستقبل صناعة الطيران في العالم والذي نظمه أمس موقع «سيمبل فلاينغ» الشبكي البريطاني المتخصص في شؤون الطيران.



وأوضح كلارك أن رحلات الشحن الجوي هي التي ساهمت بالأساس في استعادة طيران الإمارات لــ 30% من مستويات دخلها المعتاد.



وذكر كلارك أن الناقلة تعتزم أن تتسلم طرازين جديدين تماماً من الطائرات صغيرة الحجم في اسطولهما، وهما «بوينغ 787» و«إيرباص إيه 350»، وذلك اعتباراً من عام 2023.



وأضاف كلارك أن الهدف من استقدام هذين الطرازين ليس استبدال الطائرات الكبيرة ضمن أسطول طيران الإمارات بطائرات أصغر حجماًن وإنما يتعلق الأمر بفتح المجال لفرص جديدة أمام الناقلة.

وأكد كلارك أيضاً أنه لا يوجد ثمة سبب يدعو لتغيير النموذج التجاري الذي تنتهجه طيران الإمارات.



وتطرق كلارك إلى الدرجة السياحية المتميزة على رحلات طيران الإمارات، فوصفها بأنها ضرورة قصوى. وقال كلارك: «كان من الأهمية بمكان أننا قدمنا درجية سياحية متميزة من طراز عالمي. لذا، فقد استقطبت هذه الدرجة انتباه الإعلام وكثير من مسافرينا الذين قدمنا إليهم الدرجة من دون رسوم».



وأضاف كلارك: «سنسارع في نشر الدرجة السياحية المتميزة على طائراتنا. ويتعين علينا تحويل العديد من طائراتنا بحيث تشارك في تقديم هذه الدرجة إلى السوق. وعليه، فهو أمر ذو ضرورة قصوى لنا».



وتحدث كلارك عن الطائرات من طراز «بوينغ 777 إكس»، فذكر أن برنامجها يعاني حالة من التشوش، وهو ما يصيب خطط الناقلات الجوية بارتباك.



وفي سياق متصل، تصدر مطار دبي الدولي مطارات الشرق الأوسط في عدد الرحلات الجوية للمسافرين التي استقبلها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2021، حيث استقبل 19168 رحلة مسافرين، وذلك وفقاً للبيانات التي نشرتها أمس شركة «سيريوم» الأمريكية المتخصصة في بيانات الطيران. وبذلك، يكون المطار قد احتفظ بصدارته الإقليمية التي تبوأها في 2020 كأنشط مطار في المنطقة بعدد 37915 رحلة مسافرين استقبلها على مدار العام.

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