تيتان تطرح إصداراً خاصاً من تشكيلة «هلال» بمناسبة رمضان

المصدر: دبي- البيان

طرحت تيتان للساعات، إصدارها الخاص من تشكيلة «هلال»، المستوحاة من شهر رمضان، والأجواء الروحانية السائدة في الشهر الفضيل، المليئة بمشاعر السكينة والطمأنينة.

تضم تشكيلة هلال 4 ساعات يد مذهلة للسيدات والرجال، ستحوز على إعجاب واستحسان الزبائن العصريين من هواة الساعات الراقية، بفضل العديد من المواصفات التي تجعل منها قطعاً فنية خالدة، فضلاً عن تميزها بعناصر الابتكار، والتصميم الأنيق الذي تشتهر به خامس أكبر شركة مصنعة للساعات في العالم.

تحتفي كل سمة مميزة في هذه الساعات بالفنون والعمارة العريقة في المنطقة، إضافة إلى التركيز على فكرة مستلهمة من القمر، الذي يمثل رمزاً للشهر الكريم.

جاءت ساعات اليد للسيدات والرجال، بحزام من الجلد الطبيعي باللون البني أو الأخضر، وعقارب معدنية، ومينا متعدد الطبقات، يشتمل على أشكال لمراحل القمر، مع نقش معدني على شكل هلال، تم تصميمه ليعكس طبيعة سطح القمر، بما يضفي مزيداً من الجاذبية على تشكيلة هلال.

تتميز ساعات اليد الخاصة بالسيدات، بمينا متعدد الطبقات، مصنّع من صدف اللؤلؤ الأنيق، المحفور على شكل هلال، والتي ستنال إعجاب السيدات من هواة الموضة. ومرة أخرى، يضيف استخدام المعدن والجلد والألوان المستوحاة من المنطقة، مثل الذهب الوردي والأخضر الزمردي، مزيداً من السحر والتألق، إلى هذه التشكيلة المذهلة.

سيتم تغليف كل ساعة في صندوق أنيق مكسو بجلد أخضر، مزيّن بنقش أرابيسك، ومحفور عليه رسالة خاصة، تسلط الضوء على مصدر الإلهام الذي يقف خلف ابتكار التشكيلة.

وتعليقاً على طرح تشكيلة ساعات هلال، قال كوروفيلا ماركوز مدير العمليات في قسم الأعمال الدولية، شركة تيتان: «تم تصميم ساعات اليد في تشكيلة هلال، لتقدم الأكسسوار المثالي الذي يتزين به الرجال والسيدات، للظهور بإطلالة مميزة خلال شهر رمضان، كما تشكل أيضاً خياراً رائعاً، كهدية بمناسبة عيد الفطر. تكمن عناصر الجمال في هذه التشكيلة الاستثنائية، في التصميم المستوحى من الأناقة الهادئة الملائمة للشهر المبارك، لتبقى هذه الساعات قطعاً خالدة تتحدى الزمن».

يبلغ سعر تشكيلة ساعات هلال 359 درهماً، وتتوفر حالياً في متاجر تيتان في دولة الإمارات، ومتاجر مختارة من أور شويس، والمتاجر الكبرى متعددة الأقسام، ومواقع التسوق عبر الإنترنت، ومتاجر التجزئة المعتمدة.

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