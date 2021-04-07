«إنديغو ليفينج» تنظم أكبر معارضها بدبي احتفاء بروح رمضان

المصدر: دبي- البيان

تنظم «إنديغو ليفينج» Indigo Living، شركة الأثاث المنزلي الفاخر، واحداً من أكبر معارضها، تحت عنوان «إلهام المقيمين و العائلات»، لإعداد وتزيين مائدة العشاء بطرق مبتكرة، تتسم بالحيوية والعصرية والترحاب، عند استضافة الأهل والأحبة على موائد الإفطار، وذلك احتفاء بروح العمل الجماعي في رمضان.

وقال جافين كويل مدير عام شركة «إنديغو ليفينج»: «تعتبر مائدة الطعام، غاية في الأهمية في التأثير على الجو العائلي، فهي ليست لوحة فنية يتم تقديم الطعام من خلالها فحسب، بل هي فرصة طيبة للتواصل وقضاء أجمل الأوقات مع الأحبة. لذلك، نحرص جاهدين على الارتقاء بفنون إعدادها، لتكون تجربة أكثر روعة. سوف يسلط المعرض الضوء على مجموعة واسعة من أطقم العشاء الفاخرة، والأكسسوارات التي تلبي جميع الأذواق، إضافة إلى فنون الديكور الداخلي. ونحن متحمسون أيضاً للدخول في شراكة مع العلامات التجارية المحلية والشعبية، التي ستوفر أناقة رائعة، تضفي إحساساً بالتكاتف وكرم الضيافة عند استقبال الضيوف».

ولا شك أن ابتكار صورة مثالية للطاولة، بدءاً من تنسيق الأزهار المتقن، مروراً بترتيب أدوات المائدة الفاخرة، وسط مزيج رائع من المنتجات والأكسسوارات والمفروشات، يحدد الحالة المزاجية لأي تجربة تناول طعام منزلية، تضفي أناقة وأجواء ساحرة على أي منزل. وتتميز عروض إنديغو ليفينج، بمجموعة من نماذج إعداد موائد الطعام الأنيقة، التي تجمع بين أنماط الشرق الأوسط التقليدية، وفنون الجماليات الحديثة. كما يتيح المعرض للعملاء، فرصاً للتسوق قبل الاحتفال بعيد الفطر السعيد.

ويوفر المعرض منصة للمحترفات ورائدات الأعمال والعلامات التجارية المحلية، التي تشمل «جاشنمال» و«تادارت» و«إيست جاليري» و«صلصال»، حيث يعرضون مجموعة من الأدوات والأكسسوارات المنزلية الفاخرة، مثل الصواني والأطباق وأدوات المائدة والسيراميك والأواني الزجاجية، وغيرها من المتممات التي تضيف لمسة نهائية مميزة لأي عملية إعداد طاولة الطعام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز