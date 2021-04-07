جمارك دبي: تجارة دبي الخارجية مع جنوب إفريقيا تنمو 17% إلى 15.71 مليار درهم في 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تعزيز تجارة دبي الخارجية مع كافة الدول عبر تمكين التجار من الوصول إلى أسواق جديدة في القطاعات الحيوية بالدول الشريكة تجارياً للإمارة، قدمت الدائرة خلال ندوة التجارة والاستثمار في الزراعة والمعالجة الزراعية التي نظمتها افتراضياً دائرة التجارة بجنوب افريقيا بالتعاون مع القنصلية العامة لجنوب أفريقيا في دبي عرضاً متكاملاً لتطور تجارة دبي مع جنوب أفريقيا والفرص المتاحة لدعم النمو في التجارة المتبادلة بين الطرفين، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتطبيقاً لخطة دبي للتجارة الخارجية، التي اعتمدها مجلس دبي لزيادة قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة من 1.4 تريليون درهم إلى تريليوني درهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وأوضحت جمارك دبي للمشاركين في الندوة التي امتازت بحضور دولي واسع من الشركات التجارية في العديد من دول العالم وبمشاركة متميزة من الشركات الزراعية في جنوب أفريقيا أن تجارة دبي مع جنوب أفريقيا تشهد نمواً قوياً، وأظهرت البيانات التي عرضها على المشاركين في الندوة قطاع السياسات والتشريعات بالدائرة ومثله راشد درويش المهيري مدير قسم الإجراءات الجمركية في إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ، أظهرت أن تجارة دبي الخارجية مع جنوب أفريقيا حققت في العام 2020 نمواً بنسبة 17% لتصل قيمتها إلى 15.71 مليار درهم مقابل نحو 13 مليار درهم في العام 2019 حيث اصبحت جنوب أفريقيا مع هذا النمو في المركز 23 بين الشركاء التجاريين لدبي.

وأضاف راشد المهيري : "أن النمو المحقق في التبادل التجاري بين دبي وجنوب افريقيا يظهر مدى إمكانية تقدم الطرفان الى مستويات أعلى من قيمة التجارة المتبادلة، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً في العام 2020 برغم تحديات جائحة كوفيد 19 التي ألقت بظلالها السلبية على حركة التجارة العالمية، لكن دبي تعمل دائماً على تحويل التحديات إلى فرص وانجازات، وتعمل باستمرار للانطلاق إلى آفاق جديدة واعدة ومبشرة في تطور تجارتها الخارجية، من خلال العمل مع شركائها التجاريين على دراسة الأسواق التجارية لاستكشاف إمكانيات تنمية التبادل التجاري".

وقال: "إن المواد الزراعية والغذائية عموماً تعد من أهم البضائع في تجارة دبي الخارجية مع جنوب افريقيا وقد حققت واردات دبي بالمواد الزراعية والغذائية من جنوب افريقيا في العام 2020 نموا بنسبة 11.7% لتصل قيمتها الى 1.34 مليار درهم مقابل 1.2 مليار درهم في العام 2019 ما يظهر مدى إمكانية تعزيز التجارة المتبادلة بالمواد الغذائية والزراعية، حيث يمكن للتجار والمستثمرين الذين يتطلعون لتعزيز عائدهم التجاري من هذا النمو الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها دبي كوجهة استثمارية مثالية متعددة القطاعات لديها سياسات حكومية مرنة وبنية التحتية المتقدمة بالإضافة الى بيئة العمل المتميزة التي طورتها الامارة لترسخ دورها الحيوي كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية يمكن التجار والمستثمرين من الوصول الى كافة الأسواق في العالم، وهو الدور الذي تعمل دبي على تعزيزه خلال الفترة المقبلة من خلال استضافة معرض اكسبو العالمي".

وقدم مدير قسم الإجراءات الجمركية في إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ للمشاركين في الندوة شرحاً وافياً حول متطلبات التخليص الجمركي والإجراءات المتبعة لمعاينة وفحص البضائع موضحاً مدى حرص جمارك دبي على تيسير حركة التجارة الخارجية من خلال التطور الكبير الذي حققته الدائرة في ابتكار واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لإنجاز المعاملات الجمركية بسرعة وجودة عالية

وعبر المشاركون في الندوة عن تقديرهم الكبير للتطور الذي حققته دبي في تقديم الخدمات والتسهيلات اللوجستية والجمركية لحركة التجارة والاستثمار من خلال التقدم المستمر في أداء جمارك دبي وكافة الجهات الحكومية التي تعمل على تعزيز النمو بالتجارة في دبي، الأمر الذي يجعل من الامارة مقصدا مثاليا لفرص التجارة والاستثمار.

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