«بارك ريجيس كريس كين» يستقبل ضيوف رمضان بعروض مبتكرة

المصدر: دبي - البيان

كشف فندق «بارك ريجيس كريس كين»، الفندق العصري الفاخر في دبي، عن استعداده الكامل لاستقبال الضيوف خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال عروض الإقامة المجزية وقوائم طعام البوفيه المفتوح للإفطار الرمضاني في مطاعم الفندق، وذلك لمنح الضيوف تجارب مميزة خلال شهر رمضان المبارك.

هذا ويستقبل الفندق الضيوف على مائدة إفطار البوفيه المفتوح الرمضانية في مطعم «كريس ويذ إيه فيو» المتواجد في الطابق التاسع عشر، والذي يشرع أبوابه كل مساءٍ مع غروب الشمس لغاية الساعة العاشرة مساءً، حيث يمكن للنزلاء والزوار تذوق أشهى أطباق بوفيه الإفطار الفاخر الذي يضم مجموعة من الوصفات العربية التقليدية والأصيلة إلى جانب تشكيلة من الأطباق العالمية. ويقدم المطعم المميز للضيوف تجربة مميزة لتناول طعام الإفطار أثناء الاستمتاع بمناظر الغروب في أفق مدينة دبي، وذلك بتكلفة 119 درهماً إماراتياً للفرد، ويقدم المطعم حسماً بنسبة 25% للمجموعات المؤلفة من 4 أشخاص عند الحجز المسبق قبل تاريخ 12 أبريل 2021، وكما يكسب جميع أعضاء برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» ثلاثة أضعاف الأميال المحددة عند تناول وجبة الإفطار في مطعم «كريس ويذ إيه فيو» من خلال تطبيق «سكاي واردز إيفريداي»، وسيقدم فندق «بارك ريجيس كريس كين» أيضاً وجبة سحور للنزلاء في الغرف مع قائمة محددة بقيمة 59 درهماً و89 درهماً للفرد بين الساعة العاشرة مساءً والساعة الثالثة صباحاً طوال أيام الشهر الفضيل.

ومن جانبه قال كولين بيكر، المدير الإداري الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط لمجموعة ستاي ويل للضيافة: «يسرنا استقبال الضيوف من داخل دولة الإمارات والمسافرين الذين يفضلون قضاء شهر رمضان المبارك في دبي، حيث تستمر دبي بإبهار الزوار بحيويتها ضمن وجهاتها المميزة، ونحن على استعداد كامل لاستقبال الشهر الكريم، حيث نقدم بوفيه الإفطار في فندق بارك ريجيس كريس كين دبي من غروب الشمس ولغاية الساعة 10 مساءً بتكلفة 119 درهماً إماراتياً، والذي يضم المأكولات التقليدية العربية والعالمية، كما نقدم للضيوف تذاكر مخفضة للاستمتاع بقضاء وقت من الترفيه في دبي باركس آند ريزورتس، وسوف يتاح لضيوف الفندق زيارة العديد من مراكز التسوق القريبة مثل مركز برجمان التجاري، والتي تقدم العروض الرمضانية الحصرية في متاجر التجزئة والعلامات التجارية الفاخرة»

الجدير ذكره أن بوفيه الإفطار سوف يشمل مجموعة من المشروبات الرمضانية الخاصة، والعصائر والتمور والسلطات والخبز والمقبلات والشوربات، ومحطة تحضير طبق الأوزي بالإضافة إلى مجموعة من المأكولات الرمضانية المفضلة والمشروبات الغازية وقائمة متنوعة من الحلويات.

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