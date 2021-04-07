«واترميلون» في دبي تعزز خبرتها بالانضمام إلى منصة «آيبركس» العالمية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «واترميلون كوميونيكيشنز»، وكالة العلاقات العامة والاستشارات، والتي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، عن شراكتها مع «آيبركس» IPREX، وهي شبكة عالمية من وكالات الاتصالات تبلغ قيمتها 420 مليون دولار، ولديها تواجد في مختلف أنحاء العالم عبر 93 مكتباً.

وستمهد الشراكة الطريق أمام «واترميلون» لتعزيز عروضها من خدمات العلاقات العامة والاتصالات على نطاق عالمي، الأمر الذي يثري من خبرة الوكالة ويعزز وصولها إلى الأسواق العالمية.

وقال «مادو كوتات»، العضو المنتدب لدى «واترميلون كوميونيكيشنز»: «تعد واترميلون واحدة من شركات الاتصالات الرائدة والمتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توفر خدماتها الشاملة للعملاء ضمن جميع القطاعات منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. ونعتزم مواصلة توسيع نطاق انتشارنا إلى الأسواق الإقليمية والدولية من خلال عقد شراكات استراتيجية. وسيساعدنا الانضمام إلى منصة «آيبركس» في ترسيخ مكانتنا البارزة كمزوّد للخدمات المتكاملة على الصعيد المحلي والدولي».

وتجمع منصة «آيبركس» العملاء والوكالات الشريكة معاً تحت سقف واحد، مما يعزز من سهولة الحصول على الموارد من مختلف أنحاء العالم لتوفير حلول ناجحة وسريعة للتحديات الخاصة بالاتصالات. كما تقدم خدمات تنفيذية سلسة عالمية المستوى وتسهّل عقد وإنجاز الشراكات الاستراتيجية، لضمان العمل وفق أعلى مستويات الاحترافية.

وبدورها، قالت «جولي اكسنر»، الرئيسة الدولية لمنصة «آيبركس»: «يمثل انضمام واترميلون علامة فارقة في مسيرة شبكة «آيبركس»، التي تمضي قدماً نحو توسيع انتشارها عبر أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث تتمتع واترميلون بسمعة طيبة في سوق دبي النابض بالحياة بفضل تقديمها حلولاً لمجموعة متنوعة من العملاء ضمن مختلف القطاعات، ومما لا شك فيه أن انضمامها إلينا يسهم في إضفاء قيمة كبيرة إلى شبكتنا الحالية من الشركاء وعملائهم».

وأوضح «كوتات» أن «هذه الشراكة سترتقي بآفاق التعاون بين وكالات العلاقات العامة حول العالم في هذه الأوقات العصيبة التي نمر بها حالياً في ظل تفشي وباء «كوفيد 19»».

يذكر أن «واترميلون» هي عضو في «جمعية العلاقات العامة والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» (PRCA MENA).

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